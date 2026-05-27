Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

“Kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatların əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanın daxili ərzaq təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, regionların iqtisadi potensialını artırmaq və kənd əhalisinin rifahını yüksəltməkdir”.

Bu sözləri mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

“Mayın 25-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə səsləndirilən fikirlər də göstərdi ki, aqrar sektor artıq yalnız ənənəvi istehsal sahəsi kimi deyil, həm də strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir. Məhz bu səbəbdən də dövlət başçısının çıxışında diqqət çəkən əsas məqamlardan biri kənd təsərrüfatının müasir texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməsi və bu sahədə idarəetmənin daha çevik mexanizmlərlə təkmilləşdirilməsi oldu”.

Millət vəkili qeyd edib ki, son illərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatında müşahidə olunan dəyişikliklər təsadüfi xarakter daşımır:

“Dövlətin həyata keçirdiyi subsidiya siyasəti, texniki təminatın yaxşılaşdırılması, meliorasiya layihələrinin genişləndirilməsi və fermerlərə göstərilən dəstək aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı üçün ciddi baza yaradıb. Prezident İlham Əliyevin müşavirədə vurğuladığı kimi, torpaqdan səmərəli istifadə, su ehtiyatlarının qorunması və məhsuldarlığın artırılması qarşıdakı mərhələdə əsas prioritetlərdən biri olacaq. Bu yanaşma bir daha təsdiqləyir ki, ölkədə kənd təsərrüfatı yalnız cari iqtisadi tələbatın deyil, həm də uzunmüddətli milli strategiyanın mühüm hissəsidir. Xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar potensialın yenidən formalaşdırılması mühüm iqtisadi perspektivlər vəd edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri həm münbit torpaqları, həm də geniş su ehtiyatları ilə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük imkanlara malikdir. Dövlət başçısının çıxışında bu ərazilərdə müasir kənd təsərrüfatı modelinin tətbiqi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər göstərir ki, Azərbaycan artıq ənənəvi təsərrüfat üsullarından daha innovativ və rəqabətqabiliyyətli istehsal sisteminə keçidi hədəfləyir. Bu isə gələcəkdə həm ixrac imkanlarının genişlənməsinə, həm də yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olacaq. Müşavirədə diqqət çəkən digər mühüm istiqamət isə kənd təsərrüfatında emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi məsələsi idi. Təkcə məhsul istehsalının artırılması kifayət etmir. Əsas məqsəd həmin məhsulların əlavə dəyər yaradan emal zəncirinə daxil edilməsidir. Bu baxımdan regionlarda aqroparkların və emal müəssisələrinin yaradılması həm yerli iqtisadi fəallığın artmasına, həm də kəndlərdən şəhərlərə miqrasiyanın azalmasına müsbət təsir göstərir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, dövlət kənd təsərrüfatını bütöv iqtisadi sistemin ayrılmaz hissəsi kimi nəzərdən keçirir. Qlobal iqtisadi proseslər fonunda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallığı daha da artır. Dünyada baş verən geosiyasi və iqlim dəyişiklikləri bir çox ölkələrdə ərzaq təminatını risk altına salır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın aqrar sahəyə xüsusi diqqət ayırması strateji baxımdan olduqca vacibdir. Dövlət başçısının müşavirədə səsləndirdiyi tezislər göstərir ki, ölkə rəhbərliyi kənd təsərrüfatını iqtisadi təhlükəsizliyin əsas sütunlarından biri hesab edir. Bu yanaşma isə Azərbaycanın gələcək inkişaf modelində aqrar sektorun rolunun daha da güclənəcəyindən xəbər verir”.

