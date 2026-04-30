Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

14:39 - Bu gün
Ötən gün dəmir yolunun Xaçmaz-Çarxı sahəsində yerləşən qorunmayan keçiddə qısa zaman kəsiyində qeydə alınan 2 yol-nəqliyyat hadisəsinin təhlili bu sahədə hələ də sürücü intizamının qənaətbəxş olmamasından xəbər verir.

Bu barədə 1news.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) mətbuat xidmətindən verilən məlumatda bildirilib.

Qeyd olunub ki, aprelin 29-u saat 09:00 radələrində Xaçmaz şəhər sakini Taleh İsmayılovun idarə etdiyi “Toyota” markalı avtomobil dəmir yol xəttinin Çarxı kəndi ərazisində yerləşən qorunmayan keçiddə yük qatarı ilə toqquşub.

Bundan bir qədər sonra, saat 12:00 radələrində eyni keçiddə növbəti toqquşma faktı qeydə alınıb. Bu dəfə rayonun Xanlıqoba kənd sakini Taryel Kazımovun idarə etdiyi eyni markalı avtomobil yük qatarı ilə toqquşmadan yayına bilməyib. Hər iki qəzada sürücülər xəsarət alıb, dəmir yol təsərrüfatına, xüsusilə avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Aparılan təhlillər göstərib ki, eyni ərazidə ardıcıl qeydə alınan bu qəzaların baş verməsinə səbəb bilavasitə sürücü məsuliyyətsizliyidir. Başqa sözlə, yaxınlaşan qatarı görsələr də, nəqliyyat vasitələrinin relslər üzərindən rahat keçidini təmin etmək üçün yaradılmış yol infrastrukturuna güvənən sürücülərin nizamlama vasitələrinin tələbinə əhəmiyyət vermədən keçidə daxil olması sonda qəzaları qaçılmaz edib.

“BDYPİ bir daha xatırladır ki, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri dəmiryol keçidinə yaxınlaşdıqda yol nişanlarını, işıqforları, nişanlama xətlərini, şlaqbaumun vəziyyətini və keçid növbətçisinin göstərişlərini əsas tutmalı, yaxınlaşan qatarın (lokomotivin, drezinanın) olmadığını yəqin etdikdən sonra hərəkət etməlidirlər”,- deyə məlumatda vurğulanıb.

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Rəsmi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Cəmiyyət

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Cəmiyyət

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Son xəbərlər

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bu gün, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Bu gün, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Bu gün, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Bu gün, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

Bu gün, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

Bu gün, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

Bu gün, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

Bu gün, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

Bu gün, 14:59

Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

Bu gün, 14:39

Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:33

Daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:20
Bütün xəbərlər