İsrailin Livana hava hücumları: 9 ölü, 13 yaralı
İsrail ordusunun Livanın cənubundakı Nəbatiyyə bölgəsinə həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 13 nəfər yaralanıb.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, İsrail səhər saatlarında Nəbatiyyə bölgəsini hədəf alıb. Cibşit qəsəbəsində bir evə edilən hücumda 3 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Tul qəsəbəsində bir yaşayış evinə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 6 nəfər yaralanıb. Həruf qəsəbəsində isə daha bir evin vurulması nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İsrail ilə Livan arasında 17 aprel tarixində başlayan və 10 gün davam edən atəşkəs 17 mayadək uzadılmışdı. Lakin İsrail ordusunun hava hücumları və evlərin dağıdılması ilə atəşkəsi mütəmadi şəkildə pozduğu bildirilir.
