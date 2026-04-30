İsrailin Livana hava hücumları: 9 ölü, 13 yaralı

Oksana Orucova14:17 - Bu gün
İsrail ordusunun Livanın cənubundakı Nəbatiyyə bölgəsinə həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 13 nəfər yaralanıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, İsrail səhər saatlarında Nəbatiyyə bölgəsini hədəf alıb. Cibşit qəsəbəsində bir evə edilən hücumda 3 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Tul qəsəbəsində bir yaşayış evinə endirilən zərbə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 6 nəfər yaralanıb. Həruf qəsəbəsində isə daha bir evin vurulması nəticəsində 2 nəfər ölüb.

İsrail ilə Livan arasında 17 aprel tarixində başlayan və 10 gün davam edən atəşkəs 17 mayadək uzadılmışdı. Lakin İsrail ordusunun hava hücumları və evlərin dağıdılması ilə atəşkəsi mütəmadi şəkildə pozduğu bildirilir.

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Rəsmi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Cəmiyyət

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

İsrailin Livana hava hücumları: 9 ölü, 13 yaralı

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə 75 vilayətdə narkotik əməliyyatı: 638 nəfər həbs edildi

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Çin Ayda iki yeni mineral kəşf edib

Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

Son xəbərlər

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bu gün, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Bu gün, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Bu gün, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Bu gün, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

Bu gün, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

Bu gün, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

Bu gün, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

Bu gün, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

Bu gün, 14:59

Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

Bu gün, 14:39

Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:33

Daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:20
Bütün xəbərlər