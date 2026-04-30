Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişdi
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 15-ə artırılılıb.
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:
Kollegiyanın sədri
- Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Kollegiyanın üzvləri:
- Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavinləri
- Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri
- Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri
- Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbərinin müavinləri
- Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi
- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru
- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru
- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru
Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Büdcə şöbəsinin müdiri, Vergi siyasəti və gəlirlər şöbəsinin müdiri və Bakı Şəhəri üzrə Baş Maliyyə İdarəsinin rəisi kollegiya üzvlüyündən çıxarılıb.
