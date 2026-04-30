Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişdi

Qafar Ağayev14:03 - Bu gün
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişdi

Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 15-ə artırılılıb.

Maliyyə Nazirliyinin kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:

Kollegiyanın sədri

  • Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri

Kollegiyanın üzvləri:

  • Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini
  • Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavinləri
  • Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri
  • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri
  • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbərinin müavinləri
  • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi
  • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru
  • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru
  • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru

Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Büdcə şöbəsinin müdiri, Vergi siyasəti və gəlirlər şöbəsinin müdiri və Bakı Şəhəri üzrə Baş Maliyyə İdarəsinin rəisi kollegiya üzvlüyündən çıxarılıb.

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Rəsmi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Cəmiyyət

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Cəmiyyət

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıb

Xocavənddə daha 68 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Son xəbərlər

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bu gün, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Bu gün, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Bu gün, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Bu gün, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

Bu gün, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

Bu gün, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

Bu gün, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

Bu gün, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

Bu gün, 14:59

Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

Bu gün, 14:39

Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:33

Daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:20
Bütün xəbərlər