Nikol Paşinyan Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərini tarixi hesab edir
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan və Azərbaycanın baş nazir müavinləri Mher Qriqoryan və Şahin Mustafayev arasında qarşılıqlı səfərləri tarixi hadisə kimi qiymətləndirib.
1news.az “Armenpress” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan hökumətin iclasından sonra keçirilən brifinqdə, Azərbaycanın baş nazir müavini Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərinə münasibət bildirərkən danışıb.
“Çox mühüm hadisə baş verib. Hesab edirəm ki, iki ölkənin baş nazir müavinlərinin səfərləri sülh prosesinin institusionallaşması məntiqi baxımından tarixi xarakter daşıyır. Bu mərhələyə gəlib çatdığımız üçün çox şadam”, – deyə Paşinyan bildirib.
Nikol Paşinyan vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər davamlı şəkildə yaxşılaşdırılmalı, sülh getdikcə möhkəmlənməlidir.
“Normal münasibətlər qurulmalı, uzunmüddətli perspektivdə isə strateji baxımdan mehriban qonşuluq əlaqələri formalaşmalıdır”, – deyə baş nazir qeyd edib.
Qeyd edək ki, 2026-cı il aprelin 9-da Ermənistan və Azərbaycan arasında delimitasiya üzrə komissiyaların 13-cü iclası keçirilib. İclas Ermənistanın baş nazir müavini Mher Qriqoryan və Azərbaycanın baş nazir müavini Şahin Mustafayevin həmsədrliyi ilə baş tutub. Komissiyaların əvvəlki görüşü də eyni həmsədrlərin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilmişdi.