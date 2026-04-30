 Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

14:59 - Bu gün
Mabel Matiz kimi tanınan ifaçı Fatih Karaca barəsində “Perperişan” adlı mahnısının sözlərinə görə “ədəbsizlik” ittihamı ilə İstanbul 54-cü Asliye Cinayət Məhkəməsində açılmış iş üzrə üçüncü məhkəmə iclası bu gün keçirilib və Mabel Matiz iclasda iştirak etməyib.

1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, prokuror yekun rəyində sənətçi üçün cəza tələb edib.

Prokuror çıxışında bildirib ki, Matizin mahnısında “bədən və ruhla bağlı metaforalar vasitəsilə çağırışlar yaradılıb”. O qeyd edib: “Mahnı sözlərində cinsi əlaqəyə yönəlik təsvirlər yer alıb, ümumi əxlaqa zidd olan bu sözlər uşaqların da əlçatan olduğu platformalarda yayımlanıb”.

Matizin vəkilləri yekun rəyə qarşı müdafiə hazırlamaq üçün əlavə vaxt istəyiblər. Məhkəmə iclası 8 may saat 11:00-a təxirə salınıb.

Sənətçi ötən həftə yeni klipini yayımlayıb və mahnı qısa müddətdə musiqi platformalarında ən çox dinlənilənlər sırasına daxil olub.

Paylaş:
128

