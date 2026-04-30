ABŞ meksikalı 10 rəsmini narkotik kartelinə yardımda ittiham etdi
ABŞ Meksikanın 10 hazırkı və sabiq vəzifəli şəxsini narkotik qaçaqmalçılığına yardım etməkdə ittiham edib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Federal orqanların açıqladığı iddianaməyə görə, təqsirləndirilənlər arasında Sinaloa ştatının qubernatoru Ruben Roça Moya da var. Bildirilir ki, bu şəxslər Sinaloa Karteli ilə əməkdaşlıq edərək Meksikadan ABŞ-yə fentanil, heroin, kokain və metamfetamin daşınmasına kömək ediblər.
İddianamədə bəzi şəxslərin kartelin zorakılıq aktlarında iştirak etdiyi və “El Çapo” kimi tanınan Coaquin Quzman tərəfdarları ilə əlaqələrinin olduğu qeyd edilir.
Həmçinin, ittiham olunanlardan üçünün Meksika Prezidenti Klaudia şeinbaum-un partiyası - Milli Yenilənmə Hərəkatı
(MORENA) ilə əlaqəli olduğu bildirilir.
ABŞ rəsmiləri karteli ölkədə hər il təxminən 100 min insanın ölümünə səbəb olan fentanilin əsas mənbələrindən biri kimi qiymətləndirir.