Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

15:35 - Bu gün
Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) 2-3 may tarixlərində İçərişəhərdə keçiriləcək Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşı qismində çıxış edəcək.

1news.az xəbər verir ki, fond festival günlərində İçərişəhərin dördbucaqlı Qala meydanında qurulacaq interaktiv guşə ilə təmsil olunacaq.

Hər il minlərlə yerli sakini və ölkəmizə gələn xarici turistləri bir araya gətirən Beynəlxalq Xalça Festivalı milli irsimizin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması baxımından mühüm platformadır.

QDF yarandığı gündən etibarən müxtəlif platformalar vasitəsilə Qarabağ həqiqətlərinin, eləcə də Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə sistemli və ardıcıl şəkildə çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Fond bu festivalı həm görülən işlərin geniş auditoriyaya çatdırılması, həm də fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olan ianə mədəniyyətinin təşviqi və milli həmrəyliyin gücləndirilməsi üçün növbəti mühüm imkan kimi dəyərləndirir.

Fondun fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edən ianə mədəniyyətinin təşviqi və milli həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədilə guşə ərazisində müxtəlif interaktiv fəaliyyətlər nəzərdə tutulub.

Guşədə yerləşdiriləcək xüsusi xalça dəzgahı Qarabağın çoxəsrlik xalçaçılıq irsini yaşadan canlı bir nümunə kimi çıxış edəcək. Fondun maarifləndirmə fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan bu təşəbbüs çərçivəsində hər bir ziyarətçi Qarabağ xalçasına rəmzi olaraq öz ilməsini vura biləcək. İlmə-ilmə vətəndaşlarımız tərəfindən toxunacaq bu xalça, bütövlükdə Qarabağın dirçəliş missiyası yolunda hər bir soydaşımızın zəhmətini, sarsılmaz birlik və bərabərliyini təcəssüm etdirəcək.

“Qarabağın inciləri” interaktiv pazl oyunu vasitəsilə isə ziyarətçilər Qarabağın tarixi və mədəni abidələrinin təsvirlərini bir araya gətirərək rəmzi mənada bərpa prosesində iştirak edəcəklər. Müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan çoxsaylı ziyarətçinin marağına səbəb olacaq bu maarifləndirici oyunun yekununda ən yüksək nəticə göstərən iştirakçılara QDF tərəfindən xüsusi hədiyyələr təqdim olunacaq.

Bundan başqa, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının tələbələri interaktiv guşə ərazisində Qarabağ xalçalarının bənzərsiz motivləri əsasında canlı rəsm nümunələri yaradaraq festivalın yaradıcılıq ruhunu ziyarətçilərə çatdıracaqlar.

Festival zamanı mədəni irslə yanaşı, Qarabağın ekoloji tarazlığının bərpası da diqqət mərkəzində olacaq. Belə ki, Fondun guşəsini ziyarət edən hər bir şəxs azad edilmiş ərazilərdə yaşıllıqların bərpasına və təbiətin dirçəlişinə töhfə vermək imkanı qazanacaq.

Buradakı informativ materiallar və monitorlar vasitəsilə Fondun fəaliyyəti, regionda görülən işlərin cari vəziyyəti və gələcək layihələr barədə ətraflı məlumat əldə etmək mümkün olacaq.

Qarabağ Dirçəliş Fondu olaraq hər kəsi Fondun 2-3 may tarixlərində Qala meydanında qurulacaq guşəsinə dəvət edirik.

Gəlin, Qarabağı birlikdə daha gözəl bərpa edək!

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bu gün, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Bu gün, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Bu gün, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Bu gün, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

Bu gün, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

Bu gün, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

Bu gün, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

Bu gün, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

Bu gün, 14:59

Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

Bu gün, 14:39

Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:33

Daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:20
