AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,02 % artaraq 1,9938 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,2704 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9938
100 Rusiya rublu
2,2704
1 Avstraliya dolları
1,2252
1 Belarus rublu
0,6031
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1155
1 Çexiya kronu
0,0818
1 Çin yuanı
0,2489
1 Danimarka kronu
0,2668
1 Gürcü larisi
0,6337
1 Honq Konq dolları
0,2170
1 Hindistan rupisi
0,0179
1 İngilis funt sterlinqi
2,3097
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1844
1 İsveçrə frankı
2,1766
1 İsrail şekeli
0,5757
1 Kanada dolları
1,2509
1 Küveyt dinarı
5,5243
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3668
1 Qətər rialı
0,4664
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5511
1 Moldova leyi
0,0989
1 Norveç kronu
0,1833
100 Özbək somu
0,0142
100 Pakistan rupisi
0,6072
1 Polşa zlotası
0,4696
1 Rumıniya leyi
0,3844
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3352
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4533
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3356
Türk lirəsi
0,0376
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0845
Yeni Zelandiya dolları
1,0061
Qızıl
7828,8315
Gümüş
128,1239
Platin
3408,1175
Palladium
2598,1695