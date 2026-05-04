 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,02 % artaraq 1,9938 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,2704 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9938

100 Rusiya rublu

2,2704

1 Avstraliya dolları

1,2252

1 Belarus rublu

0,6031

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1155

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2489

1 Danimarka kronu

0,2668

1 Gürcü larisi

0,6337

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,3097

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1844

1 İsveçrə frankı

2,1766

1 İsrail şekeli

0,5757

1 Kanada dolları

1,2509

1 Küveyt dinarı

5,5243

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3668

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5511

1 Moldova leyi

0,0989

1 Norveç kronu

0,1833

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6072

1 Polşa zlotası

0,4696

1 Rumıniya leyi

0,3844

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3352

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3356

Türk lirəsi

0,0376

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0845

Yeni Zelandiya dolları

1,0061

Qızıl

7828,8315

Gümüş

128,1239

Platin

3408,1175

Palladium

2598,1695

Paylaş:
91

Aktual

Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

Rəsmi

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Siyasət

Paşinyan: 2028-ci ildə Aİ-nin Azərbaycandakı sammitinə qatılacağıma ümid edirəm

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Dünya bazarlarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Aeroport şosesində qəza nəticəsində yolda sıxlıq yaranıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə edib

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Nazir: "Naxçıvanın ölkə iqtisadiyyatında payı artır"

Son xəbərlər

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

Bu gün, 16:06

“AQTA hara baxır?” layihəsinin növbəti buraxılışı kolbasa məhsullarına nəzarətə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 15:59

“Space” TV-nin yeni baş direktoru o təyin edildi

Bu gün, 15:39

Bakı-Qazax yolunda yük maşınları toqquşdu - Ölən var

Bu gün, 15:27

Kolleclərdə bu ixtisas ləğv edilir

Bu gün, 15:25

Ölkədən çıxışına qadağa qoyulan yüzlərlə şəxs sərhəddən buraxılmayıb

Bu gün, 15:00

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:50

TƏBİB-in icraçı direktoruna yeni müşavirlər təyin olunub

Bu gün, 14:49

Bu şəxslərə Rusiya vətəndaşlığı rüsumsuz verilə bilər

Bu gün, 14:43

DSX apreldə aşkarlanan qaçaqmalın dəyərini açıqladı

Bu gün, 14:30

İran: ABŞ hərbi gəmisi vurulub

Bu gün, 14:25

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:20

Bakıda apreldə 21 gün tempratur normadan artıq olub

Bu gün, 14:12

Bu bölgələrin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Bu gün, 13:46

Birinci sinfə qəbulun müsabiqə yolu ilə aparıldığı məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 13:34

Ağdaşda yük avtomobilləri toqquşub, ölən var

Bu gün, 13:25

Martin Çunqonq Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 13:05

Sabah 23 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:53

Dövlət başçısı: Azərbaycan sülh gündəliyinə sadiqdir

Bu gün, 12:46

NİİM-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 12:43
Bütün xəbərlər