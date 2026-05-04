Oksana Orucova09:31 - Bu gün
Tarixdə bu gün - 4 may nə günüdür?

Tarixdə hər bir gün öz fərqli hadisələri ilə yaddaşlara həkk olunur.

1news.az 4 may tarixində bu günə qədər baş vermiş ən yaddaqalan hadisələrin xronoloji ardıcıllığını təqdim edir:

1493 — Papa Aleksandr VI-nın sərhəd xətti qərarı ilə yeni kəşf olunan torpaqlar İspaniya və Portuqaliya arasında bölüşdürüldü.

1814-cü il 4 may - Napoleonun Elba adasında sürgün həyatı başlayıb.

1904-cü il 4 may - Panama kanalının yarımçıq qalan tikintisi yenidən başlanıb.

1910-cu il 4 may - Kanadada hərbi dəniz donanması təşkil edilib.

1919 — 4 May Hərəkatı Pekində başladı və Çində böyük siyasi dəyişikliklərə səbəb oldu.
1920-ci il 4 may - XI qırmızı ordu hissələri Astaraya daxil olub.
1922-ci il 4 may - II Ümumazərbaycan sovetlər qurultayında ərzaq vergisi haqqında dekret qəbul edilib.

1945 — İkinci Dünya müharibəsində Danimarkanın azad olunması: Alman işğalına son qoyuldu.

1959 — Grammy Awards ilk dəfə televiziya ilə yayımlandı.
1966-cı il 4 may - İtaliyanın Torino şəhərində SSRİ və İtaliya arasında avtomobil zavodu tikmək barədə saziş imzalanıb.

1979 — Marqaret Tetçerin baş nazir olması: Margaret Thatcher Böyük Britaniyanın ilk qadın baş naziri oldu.
1994-cü il 4 may - Avropa Parlamenti Finlandiya, Norveç və Avstriyanın 1 yanvar 1995-dən etibarən Avropa Birliyinə qəbul edilməsinə səs verib.

2000 — ILOVEYOU virusu dünyada milyonlarla kompüteri yoluxduraraq böyük zərər verdi.

Qeyd edək ki, 4 may beynəlxalq səviyyədə Ümumdünya Astma Günü (may ayının ilk çərşənbə axşamı) və Beynəlxalq Yanğınsöndürənlər Günü kimi qeyd olunur.

