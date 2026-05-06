Qafar Ağayev16:32 - Bu gün
"SportAccord" Konvensiyasının Bakıda keçiriləcəyi tarix müəyyən olundu təsdiqləndi

2026-cı il üçün nəzərdə tutulan tarixlərdə edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq, "SportAccord" və Azərbaycandakı tərəfdaşlar tədbirin bütün iştirakçılar üçün ən yüksək səviyyədə təşkil olunması məqsədilə yeni tarixlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq ediblər.

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat şirkətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, 9–13 may 2027-ci il tarixlərində paytaxt Bakı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, beynəlxalq federasiyalar, ev sahibi şəhərlər, media və yayım tərəfdaşları, eləcə də idman sənayesinin aparıcı nümayəndələrini bir araya gətirərək son illərin ən çox gözlənilən konvensiyalarından biri üçün xüsusi platformaya çevriləcək.

"SportAccord"-un prezidenti Prof. Dr. Uğur Erdener bildirib: “Bakı mənim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır və əminəm ki, bu şəhər konvensiyamızın növbəti tədbirini ən yüksək səviyyədə təşkil edəcək. Bu proses ərzində azərbaycanlı tərəfdaşlarımızın nümayiş etdirdiyi əməkdaşlıq xüsusi qeyd olunmalıdır. Biz konvensiyanın qlobal idman hərəkatı üçün rolunu və əhəmiyyətini daha da inkişaf etdirməyə davam edirik. Bu baxımdan, tədbir SportAccord üçün də mühüm mərhələ olacaq.”

Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov bildirib: “‘Dünya İdman Paytaxtı’ olaraq Bakı bu mötəbər tədbirə hazırdır. Azərbaycan beynəlxalq idman ictimaiyyətini qarşılamağı və SportAccord ilə davamlı tərəfdaşlığını əks etdirən bu tədbirə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyir. Əminik ki, 9–13 may 2027-ci il tarixləri beynəlxalq idmanın gələcəyi üçün mühüm mərhələ kimi yadda qalacaq.”

SportAccord, həmçinin, cari il ərzində bir sıra təşəbbüslər üzərində fəaliyyətini davam etdirir və yaxın həftələrdə əlavə yeniliklərin açıqlanması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, təşkilat konvensiyanın gələcək tədbirləri ilə bağlı bir neçə digər şəhərlə müzakirələr aparır və qarşıdakı illər üçün əlavə ev sahibi şəhərlərin elan olunması planlaşdırılır. Bu isə SportAccord-un qlobal fəaliyyətinin genişlənməsini və inkişaf dinamikasını əks etdirir.

