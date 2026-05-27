Aktrisa Ulduz Süleymanova vəfat edib

10:08 - Bu gün
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının aktrisası, Prezident mükafatçısı Ulduz Süleymanova vəfat edib. 1news.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, o, 27 ildən artıq Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında fəaliyyət göstərib. Ulduz Süleymanova gənc yaşlarından 100-dən artıq yaddaqalan obraza həyat verib. O, uzun illər səhnədə yaratdığı dolğun və rəngarəng obrazlarla tamaşaçıların sevgisini qazanıb, teatr sənətinin inkişafına öz töhfələrini verib. Aktrisanın səhnə mədəniyyəti, sənətə olan bağlılığı və peşəkarlığı həmkarları və yetişən gənc aktyorlar üçün də örnək olub.

