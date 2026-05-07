 Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

17:08 - 07 / 05 / 2026
Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Mayın 7-də Ədliyyə Nazirliyi Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, üç saat davam edən imtahanda namizədlərə 80 sual qanunvericilik və 20 sual məntiqi təfəkkür üzrə olmaqla, ümumilikdə 100 sual təqdim edilib.

Qanunvericilik üzrə hər sual 1 balla, məntiqi təfəkkür üzrə hər sual 0.5 balla qiymətləndirilib, imtahandan keçid balı isə 55 olub.
İmtahanda 119 namizəd iştirak edib. Namizədlər test imtahanını yekunlaşdırdıqda topladıqları bal barədə məlumatla tanış olmaq imkanına malik olublar.

Qeyd edək ki, uğur qazanmış namizədlər müsabiqənin söhbət mərhələsində iştirak etmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sənədlərini 15 iş günü ərzində, saat 9:00-dan 18:00-dək Ədliyyə Nazirliyinin İnsan resursları idarəsinə təqdim etməlidirlər.
Namizədlərin təqdim etməli olduğu sənədlərin siyahısı ilə Nazirliyin rəsmi veb-saytına keçid edərək tanış olmaq mümkündür.
Təqdim etdiyi sənədlərə görə “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən namizədlər müsabiqənin ikinci mərhələsinə buraxılacaq və onlarla fərdi qaydada söhbət aparılacaq. Söhbətin keçirilmə vaxtı və yeri barədə namizədlərə əvvəlcədən məlumat veriləcək.

Paylaş:
237

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“Trendyol Plus” Azərbaycanda: 10 ödənişsiz çatdırılma və xüsusi endirimlər

Bakının taksi parkı bir sıra iri dünya şəhərlərini geridə qoyur

WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

“Trendyol Plus” Azərbaycanda: 10 ödənişsiz çatdırılma və xüsusi endirimlər

07 / 05 / 2026, 18:06

Bakının taksi parkı bir sıra iri dünya şəhərlərini geridə qoyur

07 / 05 / 2026, 17:56

WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib

07 / 05 / 2026, 17:42

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

07 / 05 / 2026, 17:30

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

07 / 05 / 2026, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

07 / 05 / 2026, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

07 / 05 / 2026, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

07 / 05 / 2026, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

07 / 05 / 2026, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

07 / 05 / 2026, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

07 / 05 / 2026, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

07 / 05 / 2026, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

07 / 05 / 2026, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

07 / 05 / 2026, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

07 / 05 / 2026, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

07 / 05 / 2026, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

07 / 05 / 2026, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

07 / 05 / 2026, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

07 / 05 / 2026, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

07 / 05 / 2026, 15:34
Bütün xəbərlər