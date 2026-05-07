 Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev16:09 - Bu gün
Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bir qrup incəsənət xadiminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslərə Prezident mükafatı verilib:

Abbasova Mətanət Nizami qızı

Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı

Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu

Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu

Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı

Axundov Əbülfəz Dadaş oğlu

Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı

Aşurov Mustafa Əhməd oğlu

Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı

Babayeva İnarə Əhməd qızı

Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu

Behbudov Əşrəf Məhərrəm oğlu

Canbaxşiyev Səməd Canbağış oğlu

Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu

Cəfərov Rasim Valeh oğlu

Cəfərov Samir Qadir oğlu

Cəfərzadə Fatimə Üzeyir qızı

Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna

Eres Mətanət İslam qızı

Eyvazova Ayan Fuad qızı

Əfəndi Elçin Fərahim oğlu

Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu

Əhmədov Elşad Eldar oğlu

Əhmədov İbrahim Çingiz oğlu

Əhmədov İlyas Əhməd oğlu

Əkbərov Mir Qabil Qafil oğlu

Əliyev Abdulqəni Zəhmət oğlu

Əliyev Fərid Fərhad oğlu

Əliyeva Arzu Qurban qızı

Əliyeva Münəvvər Sabir qızı

Əliyeva Ülviyyə Fərhad qızı

Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu

Əlizadə Əli Oqtay oğlu

Əlizadə Şəhla Seidşah qızı

Əmiraslanlı Rəvanə Bahadur qızı

Əsədov İlham Əsəd oğlu

Əsədova Məleykə Əlifağa qızı

Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu

Əskərov Emil Firuzəddin oğlu

Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu

Ferştandt Anton Sergeyeviç

Fətullayev Aslan Miri oğlu

Gözəlova Maytab Valeh qızı

Hacıbabayev Elşən Atababa oğlu

Hacıyev Əli Yusif oğlu

Hacıyev Fuad Əhəd oğlu

Hacıyev Hacı Şamil oğlu

Hacıyev İlqar Xəlil oğlu

Hacıyev Vüqar Aydın oğlu

Hacıyeva Fidan Hacıağa qızı

Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

Heybətov Anar Mithət oğlu

Heydərova Elnarə Rafiq qızı

Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu

Həsənov Kərim Abbas oğlu

Həsənov Nicat Yusif oğlu

Həsənov Zaman Hüseyn oğlu

Hüseynli Anar Vaqif oğlu

Hüseynli Rauf Eyyub oğlu

Hüseynov Fizuli İsmət oğlu

Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu

Hüseynova Fəridə Malik qızı

Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı

Xanəhmədov Səməd Budaq oğlu

Xanlarov Habil Tehran oğlu

Xəlilov Səbuhi Ağababa oğlu

Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu

İbrahimov Cavid Zəfər oğlu

İbrahimov Fuad Natiq oğlu

İbrahimova Nigar Rəfael qızı

İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

İsmayılov Vilayət Hidayət oğlu

Kazımov Nicat Mirəziz oğlu

Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu

Kərimova Nərgiz Faiq qızı

Klimaşeva Bella Vladislavovna

Kuxmazova Yulizana Şəfiyevna

Qarayev Elnar Cəfər oğlu

Qədiyev Seymur Ağaddin oğlu

Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu

Qəribova Nargilə Dursun qızı

Qubadov Ceyhun Şahbala oğlu

Qulamov Samir Ceyhun oğlu

Quliyev Cəmil Elşad oğlu

Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu

Quliyev Kamran Yusif oğlu

Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı

Qurbanova Gülzar Qurban qızı

Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı

Mansurov Elxan Bəhram oğlu

Mansurova Səriyyə Mansur qızı

Mehdiyev İlkin İsgəndər oğlu

Mehdiyeva İrina Yurmiz qızı

Mehdiyeva Şarud Mehdi qızı

Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu

Məmmədov Anar Vaqif oğlu

Məmmədov Asim Fərman oğlu

Məmmədov Ayşad Kamal oğlu

Məmmədov Emil Əfrasiyab oğlu

Məmmədov Məmməd Əvəz oğlu

Məmmədov Murad Məmməd oğlu

Məmmədova Dinara Bəxtiyar qızı

Məmmədova Lalə Mirzəli qızı

Mikayılov Anar Şamil oğlu

Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu

Miltıx Aleksey Leonidoviç

Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı

Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç

Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu

Musabəyli Nuridə Musa qızı

Mustafayev Arzu Əhməd oğlu

Nəbiyev Cəbrayıl Fərrux oğlu

Novruzov Əfsər Dilavər oğlu

Nuriyeva Sədaqət Məmmədağa qızı

Orucova Almaz Ədil qızı

Orucova Naidə Mülük qızı

Orucova Sevda Nəbi qızı

Osmanov Fuad Tacəddin oğlu

Osmanova Ayla Bəhram qızı

Ömərov Gümrah Rza oğlu

Poladov Əkram Nicad oğlu

Rəcəbli Məmməd Qüdrət oğlu

Rəcəbli Vidadi Həsən oğlu

Rəhimov Teymur Əsgər oğlu

Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu

Rzayev Ramin Sultan oğlu

Rzayeva Sevinc Əziz ağa qızı

Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı

Salahov Əbülfət Yusif oğlu

Salamov İqrar Zakir oğlu

Seyidova Ceyla Uran qızı

Səfərova Kəmalə Mazanovna

Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu

Səlimov Ruslan Xanbala oğlu

Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

Səttərova Günay Nazim qızı

Süleymanova Ulduz İbrahim qızı

Şioşvili Leri Qiorqiyeviç

Şirinov Aslan Adil oğlu

Vəliyev Ramiz Hidayət oğlu

Vəliyeva Ləman Vəli qızı

Yahyayev Taleh Saleh oğlu

Yəhyayev Elgün Hafiz oğlu

Yusifova Təranə Əbülfəz qızı

Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu

Zeynalov Cümşüd Nəriman oğlu

Zəki Mehriban Mürvət qızı.

Paylaş:
92

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Cəmiyyət

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı müsabiqə: gənclər üçün yeni imkan

Culfada kanaldan cəsədi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Son xəbərlər

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Bu gün, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Bu gün, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Bu gün, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bu gün, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Bu gün, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

Bu gün, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Bu gün, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

Bu gün, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

Bu gün, 15:34

Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 15:20

Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 15:08

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər