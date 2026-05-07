Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR
Prezident İlham Əliyev mayın 7-də mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 11 nəfərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək.
Abbasov Adil Möhsün oğlu
Bağırova Sənubər Yusufovna
Həkimova Svetlana Calal qızı
Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu
Mehdiyev Cahangir Yaqub oğlu
Məlik-Aslanov Ramiz Lütfəli oğlu
Məmmədov Alim Tahir oğlu
Məmmədova Rimma Şahbabayevna
Mustafayev Mustafa Şura oğlu
Nəsirova Hicran Fətəli qızı
Rəhimova Adilə Teymurovna.
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
