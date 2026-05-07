Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Qafar Ağayev16:13 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev mayın 7-də mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 11 nəfərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək.

Abbasov Adil Möhsün oğlu

Bağırova Sənubər Yusufovna

Həkimova Svetlana Calal qızı

Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu

Mehdiyev Cahangir Yaqub oğlu

Məlik-Aslanov Ramiz Lütfəli oğlu

Məmmədov Alim Tahir oğlu

Məmmədova Rimma Şahbabayevna

Mustafayev Mustafa Şura oğlu

Nəsirova Hicran Fətəli qızı

Rəhimova Adilə Teymurovna.

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

