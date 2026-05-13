 Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

11:29 - Bu gün
Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına və bölgələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Baş prokuror Kamran Əliyev cari il mayın 20-də, saat 10:00-da Xankəndi şəhər prokurorluğunun inzibati binasında Xankəndi şəhər, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd və Şuşa rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluqdan bildirilib.

Qeyd edilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Xankəndi şəhərinə gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.

Vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə rayon (şəhər) prokurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, həmçinin prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.

Paylaş:
110

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Cəmiyyət

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Suraxanıda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Son xəbərlər

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07

İlham Əliyev və Rixard Raşi Bakıda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər

Bu gün, 12:55

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 12:54

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Bu gün, 12:14

Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

Bu gün, 12:07

Magistraturaya qəbul olunmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:43

Baş idarə əməliyyat keçirib, 42 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:40

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər