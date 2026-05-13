AMB 13 maya olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9949 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,3027 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9949

100 Rusiya rublu

2,3027

1 Avstraliya dolları

1,2300

1 Belarus rublu

0,6031

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1137

1 Çexiya kronu

0,0820

1 Çin yuanı

0,2503

1 Danimarka kronu

0,2670

1 Gürcü larisi

0,6351

1 Honq Konq dolları

0,2172

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,3007

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1829

1 İsveçrə frankı

2,1780

1 İsrail şekeli

0,5841

1 Kanada dolları

1,2413

1 Küveyt dinarı

5,5179

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3656

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5577

1 Moldova leyi

0,0991

1 Norveç kronu

0,1851

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6084

1 Polşa zlotası

0,4690

1 Rumıniya leyi

0,3836

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3363

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3352

Türk lirəsi

0,0374

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0778

Yeni Zelandiya dolları

1,0097

Qızıl

7988,2235

Gümüş

146,7732

Platin

3588,3345

Palladium

2538,1425

