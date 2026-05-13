 Bazar günü keçiriləcək imtahanlarda 42 sağlamlıq imkanları məhdud şagird iştirak edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bazar günü keçiriləcək imtahanlarda 42 sağlamlıq imkanları məhdud şagird iştirak edəcək

10:29 - Bu gün
Bazar günü keçiriləcək imtahanlarda 42 sağlamlıq imkanları məhdud şagird iştirak edəcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi mayın 17-də ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti imtahanlar keçirəcək.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, imtahanlar 13 şəhər və rayonda təşkil olunur və 7014 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur.

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2026-cı il mayın 17-də:

1. Əvvəlki illərin məzunları üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı;

2. Müsabiqədə buraxılış imtahanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə xarici dil imtahanı;

3. Müsabiqədə buraxılış imtahanında verdiyi tədris dilindən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə tədris dili imtahanı;

4. Aprel ayında keçirilmiş buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməmiş və barəsində Mərkəzə müraciət edilmiş cari ilin IX sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı;

5. Eksternat qaydasında IX sinif üzrə yekun attestasiyada iştirak etmək istəyən şəxslər üçün buraxılış imtahanı;

6. Buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməmiş və barəsində Mərkəzə müraciət edilmiş əvvəlki illərin IX sinif məzunları üçün buraxılış imtahanı.

İmtahanlarda iştirak edəcək şəxslər "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni DİM-in saytından çap edib götürə bilərlər.

İmtahanlar saat 10:00-da başlanır.

İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır.

İştirakçıların imtahan binasına rahat şəkildə daxil olması üçün binaya müxtəlif gəlmə vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçısının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxtda gəlmək tövsiyə olunur.

Abituriyentlər (şagirdlər) imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

- İmtahana buraxılış vərəqəsi;

- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli:

a) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (16 yaşı tamam olmayan iştirakçılar da daxil olmaqla) şəxsiyyət vəsiqəsini;

b) əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş icazə vəsiqələrini, qaçqın statusu almış xarici vətəndaşlar və onların ailə üzvləri isə qaçqın vəsiqələrini;

- Şəxsiyyət vəsiqəsində şəkli olmayan iştirakçılar digər sənədlərlə yanaşı, təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş və fotoşəkilləri yapışdırılmış arayışı (arayışa iştirakçının 3x4sm ölçülü şəkli yapışdırılır və şəkil möhürlə təsdiqlənir).

İmtahanlarda 7014 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtahanda 42 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud (gözdən əlil, serebral iflic, eşitmə əngəlli və digər) şagird də iştirak edəcək. Bu şagirdlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib.

Ümumilikdə imtahanların idarə olunmasına 33 ümumi imtahan rəhbəri, 92 imtahan rəhbəri, 699 nəzarətçi, 94 buraxılış rejimi əməkdaşı və 33 bina nümayəndəsi ayrılıb.

İmtahanlar Bakı, Şəki, Lənkəran, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərində, Abşeron, Şəmkir, Bərdə, Göyçay, Quba rayonlarında və Naxçıvan MR-də təşkil olunur.

Paylaş:
104

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Cəmiyyət

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Lökbatanda mərmər sexində çalışan 57 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Son xəbərlər

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07

İlham Əliyev və Rixard Raşi Bakıda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər

Bu gün, 12:55

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 12:54

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Bu gün, 12:14

Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

Bu gün, 12:07

Magistraturaya qəbul olunmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:43

Baş idarə əməliyyat keçirib, 42 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:40

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər