 Azərbaycan neftinin qiyməti 5 dollardan çox bahalaşıb | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan neftinin qiyməti 5 dollardan çox bahalaşıb

09:50 - Bu gün
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 5,45 ABŞ dolları və ya 4,93% artaraq 115,93 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 110,48 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

