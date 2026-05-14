 Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

15:03 - Bu gün
Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib.

Ədliyyə Nazirliyndən 1news.az-a daxil olan məlumata görə, nazirliyin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının DİN-in müvafiq struktur qurumunun əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Xanlar massivi ərazisində gizlədilmiş 1 ədəd "AKS-74U" markalı avtomat silah, 1 ədəd ona məxsus daraq və 29 ədəd 5.45 millimetrlik güllə aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev paraqvaylı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Akif İslamzadə xəstəxanadan evə buraxılıb

Cəmiyyət

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Pet-friendly” Bakı: qonaqları ev heyvanları ilə qəbul edən məkanlar – SİYAHI

Lökbatandakı anbarda baş vermiş yanğın söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB 2

DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Son xəbərlər

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Bu gün, 19:10

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Bu gün, 18:46

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Bu gün, 17:51

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Bu gün, 17:37

İran rəsmisindən Hörmüz mesajı: "İtirməyəcəyik"

Bu gün, 17:17

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

Bu gün, 17:16

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

Türkiyədə hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən “EFES - 2026” təlimi davam edir - FOTO

Bu gün, 16:45

Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb

Bu gün, 16:33

Bəzi rayonlarda intensiv yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:26

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:22

Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib

Bu gün, 16:16

Bakının bu ərazilərində yeni svetoforlar istifadəyə verildi

Bu gün, 16:07

FHN-də WUF13 ilə əlaqədar dəyirmi masa təşkil edilib

Bu gün, 15:58

AFFA İntizam Komitəsi "Zirə"ni cərimələyib

Bu gün, 15:41

Bakıda tuneldə dəhşətli qəza - Maşınlar yararsız hala düşdü - VİDEO

Bu gün, 15:22

Bakıda iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

Bu gün, 15:17

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

Bu gün, 15:03

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:41

ADY Qurban bayramı ilə əlaqədar Gəncə–Mingəçevir-Gəncə reysi təşkil edir

Bu gün, 14:30
Bütün xəbərlər