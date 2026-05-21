 Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

Faiqə Məmmədova13:36 - Bu gün
Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

“Müasir şəhərlər hazırda iqlim dəyişikliyi, tıxaclar, mobillik çətinlikləri, ekoloji problemlər və səs-küy kimi bir çox problemlərlə üzləşir”.

Bu barədə 1news.az-a Nəqliyyat və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, nəqliyyat eksperti Rauf Ağamirzayev Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Forumu (WUF13) çərçivəsində beşinci günün tədbirləri zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu çağırışlar bütün şəhərlərdə prioritet yanaşma tələb edir və Bakı da bu prosesdən kənarda deyil.

Rauf Ağamirzayev qeyd edib ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri regionda artıq daha aydın şəkildə hiss olunur və Bakıda keçirilən COP29 kimi beynəlxalq tədbirlər bu problemlərin qlobal gündəmə çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

O həmçinin bildirib ki, bəzi rayonlarda iqlim faktorlarının təsiri nəticəsində infrastrukturun zədələnməsi, sürüşmələr və yol infrastrukturunda problemlər müşahidə olunur. Bu isə şəhərsalma və planlaşdırma proseslərində iqlim risklərinin daha ciddi şəkildə nəzərə alınmasını zəruri edir.

Ekspert vurğulayıb ki, böyük şəhərlərdə əhalinin yaşlanması və hərəkət məhdudiyyəti olan insanların sayının artması inklüziv şəhərsalmanı daha da aktual edir.

Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Şəhər Forumu çərçivəsində təqdim olunan inklüziv şəhər mühitinin yaradılması yanaşmaları gələcək şəhər inkişafı üçün mühüm model ola bilər.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Siyasət

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Cəmiyyət

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

WUF13 nəqliyyat xidmətləri artıq istifadəyə verilib

Son xəbərlər

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 14:26

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:49

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 13:36

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Bu gün, 13:12

Tərlan Səfərov: “10 yeni metro stansiyası, qəsəbələrə qatar xətləri və 100 km velosiped yolu Bakının nəqliyyat sistemini dəyişəcək”

Bu gün, 13:06

Bu tarixdə bütün sosial ödənişlər veriləcək

Bu gün, 13:04

Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər sabah yekunlaşdırılacaq

Bu gün, 12:55

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Bu gün, 12:46

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Bu gün, 12:39

Bəxtiyar Hacıyev: Hazırda ADY əməkdaşları bilet satışı ilə bağlı gürcüstanlı həmkarlarına təlimlər keçir

Bu gün, 12:35

Fəriz Əzizov: “Bakı sovet irsindən uzaqlaşaraq polisentrik meqapolisə çevrilir”

Bu gün, 12:33

AZAL hava şəraiti ilə əlaqədar Naxçıvan uçuşlarını yenidən təxirə salıb

Bu gün, 12:31

Fəriz Əzizov: “Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirilir”

Bu gün, 12:29

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Bu gün, 12:20

İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı! - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:13

“Məqsədimiz insanların yolda daha az vaxt keçirməsi, həyata isə daha çox vaxt ayırmasıdır” - Riad Qasımov

Bu gün, 12:04

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Bu gün, 11:58

Azərbaycanda yas mərasimində zəhərlənənlərin vəziyyəti necədir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 11:57
Bütün xəbərlər