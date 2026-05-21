Fəriz Əzizov: “Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirilir”
“Bakı böyük paytaxt meqapolisinə çevrilir. Əhalinin artması, urbanizasiya, iqtisadi inkişaf və mobilliyin yüksəlməsi nəqliyyat infrastrukturuna tamamilə yeni yük yaradır”.
1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Fəriz Əzizov Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) beşinci günü çərçivəsində təşkil olunan “Bakı Baş Planı – 2040: şəhər inkişafının yeni erası” adlı panel sessiyada deyib.
“Məhz buna görə agentliyimizin yanaşması ənənəvi yol tikintisi konsepsiyasından xeyli irəli gedir. Biz alternativ nəqliyyat dəhlizləri yaradır, nəqliyyat axınlarını yenidən bölüşdürür, mövcud magistral şəbəkələrin yükünü azaldır, təhlükəsizlik standartlarını yüksəldir və daha çevik, dayanıqlı mobillik sistemi qururuq”, - deyə o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Dövlət Proqramı çərçivəsində qurum 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirir və onlardan bir neçəsi artıq aktiv tikinti mərhələsindədir.
“İlk növbədə, bu, M4 Bakı–Şamaxı avtomagistralı layihəsidir. Layihə M1 Bakı–Quba magistralını M4 Bakı–Şamaxı yolu ilə birləşdirəcək və bununla regional nəqliyyatın şəhər mərkəzinə daxil olmadan hərəkət etməsinə imkan yaradacaq. Dəhlizin uzunluğu 29 kilometrdir, altı hərəkət zolağından ibarətdir və 9 yol qovşağı, 13 körpü və tunel, həmçinin piyada keçidlərini əhatə edir.
Bu layihənin strateji əhəmiyyəti yalnız nəqliyyat axınının optimallaşdırılması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda meqapolis daxilində yeni səviyyədə nəqliyyat bağlantısı yaradır. Layihə Abşeronun daha uzaq yaşayış məntəqələrindən gələn sakinlərə və logistika axınlarına Bakının mərkəzinə daxil olmadan şimal və qərb istiqamətlərinə çıxış imkanı verəcək. Bu isə tıxacların azalması, logistika axınlarının sürətlənməsi, yolda vaxt itkisinin minimuma enməsi və şəhərin ekoloji yükünün azalması deməkdir”, - deyə Fəriz Əzizov qeyd edib.
Spiker bildirib ki, digər mühüm layihələrdən biri Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə “Koroğlu metrostansiyası” arasında yeni yol əlaqəsidir və hazırda layihənin tikinti hazırlığı təxminən 50 faizə çatıb. Bu layihə Bakının ən yüklənmiş nəqliyyat dəhlizlərindən birində həyata keçirilir.
“Bir çoxunuzun bildiyi kimi, layihəyə dörd tunel, yeraltı piyada keçidləri və fasiləsiz nəqliyyat axını üçün həllər daxildir. Məqsəd şəhərin şərq və qərb hissələri arasında alternativ əlaqə yaratmaqdır. Bu, Heydər Əliyev prospekti və Ziya Bünyadov prospektində struktur yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq, eyni zamanda şəhərin müxtəlif hissələri arasında mobillik balansını yaxşılaşdıracaq. Əsas rayonlar arasında əlaqə daha sürətli, təhlükəsiz və səmərəli olacaq”, - deyə o əlavə edib.
AAYDA nümayəndəsi vurğulayıb ki, müasir şəhər yalnız avtomobillər üçün deyil, insanlar üçün də layihələndirilməlidir. Buna görə də piyadalar üçün təhlükəsizlik və əlçatanlıq Dövlət Proqramının və agentliyin əsas prioritetlərindəndir.
“Yaşayış zonalarını birləşdirən nəqliyyat və piyada tunelləri kimi layihələr insan yönümlü yanaşmanı nümayiş etdirir. Burada nəqliyyatın səmərəliliyi və piyadaların rahatlığı paralel şəkildə inkişaf etdirilir. Digər mühüm istiqamətlərdən biri isə Əhverdiev küçəsi ilə Əlimərdan bəy Topçubaşov küçəsi arasında yeni yol əlaqəsidir. Bu layihə alternativ şəhər marşrutlarının yaradılmasına və nəqliyyat axınlarının daha rasional bölüşdürülməsinə kömək edəcək.
Hörmətli həmkarlar, bu layihələrin hər biri ayrıca əhəmiyyət daşısa da, onların əsas gücü tərəfdaş qurumlarla sıx koordinasiya şəraitində inteqrə olunmuş şəhər mobillik sisteminin formalaşdırılmasındadır”, - deyə Fəriz Əzizov yekunlaşdırıb.