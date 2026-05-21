İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı! - FOTO - VİDEO
Alış-verişin ən böyük fürsətlərindən olan “Yaşıl Cümə” yenidən geri dönür.
22-31 may tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində mağazalar şəbəkəsində yüzlərlə məhsul 70%-dək xüsusi endirimlə və sərfəli şərtlərlə təqdim olunur.
Kampaniya müddətində təqdim olunan məhsulların endirimli qiymətini 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şəkildə bölərək daha rahat ödəniş imkanı da əldə etmək mümkündür.
Yaşıl Cümə aksiyasının məqsədi müştərilərə daha çox seçim, daha əlçatan qiymətlər və rahat alış-veriş təcrübəsi təqdim etməkdir.
Elektronika, məişət texnikası, mebel və gündəlik istifadə məhsulları “Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində xüsusi təkliflərlə bir araya gəlir.
Xüsusi Yaşıl Cümə endirimi və sərfəli şərtlərlə təqdim olunan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:
Mehtap qranit tava – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN
Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN
Mibro C4 smart saat – 57% endirimlə: 139.99 AZN əvəzinə 59.99 AZN
TAUBE TB09R410JP kondisioner– 150 AZN endirimlə: 639.99 AZN əvəzinə 489.99AZN
HONOR 600 serialı smartfonlar– 20% endirimlə:
Samsung S26 seriası – 800 AZN-dək endirimlə;
iPhone 17 Pro Max (256 GB) – 500 AZN endirimlə: 3899.99 AZN əvəzinə 3399.99 AZN
Müştərilər kampaniyadan istənilən "İrşad" satış nöqtəsində, eləcə də rəsmi www.irshad.az veb-saytı və mobil tətbiq üzərindən onlayn qaydada faydalana bilərlər.
📞 Əlaqə nömrəsi: *0171