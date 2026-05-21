 Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

15:58 - Bu gün
Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səuddan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

Möhtərəm Prezident, əziz Qardaşım.

Ölkənizin Müstəqillik Günü münasibətilə Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırıram.

Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə və xalqına daha da çox inkişaf və firavanlıq arzu edirəm.

Zati-alinizə hörmət və ehtiramla Qardaşınız,

Salman bin Əbdüləziz Al Səud

İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının Kralı".

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Rəsmi

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Siyasət

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Cəmiyyət

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Rəsmi

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Tailand Kralı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Məhəmməd bin Salman Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Pakistanın Pəncab əyalətinin Baş nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Esvatini Kralının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 17:49

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

Bu gün, 17:45

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

Bu gün, 17:41

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

Bu gün, 17:29

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:28

Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

Bu gün, 17:11

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:03

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 16:42

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Bu gün, 16:38

Tailand Kralı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:34

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Bu gün, 16:31

Məhəmməd bin Salman Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 16:30

Bahar Muradova: “Gənclərin gələcəkdə mənzil böhranı ilə üzləşməməsi üçün uzunmüddətli planlaşdırma vacibdir”

Bu gün, 16:26

Koreya Prezidenti ölkə başçısını təbrik edib

Bu gün, 16:19

Belçika Kralı İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:11

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:08

Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

Bu gün, 15:58

“Zəkaların mübarizəsi II” olimpiadasının final mərhələsi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:39

Puşpa Patel WUF13-də: “Azərbaycan qonaqpərvərliyi heyrətamizdir, insanlar isə olduqca səmimidirlər”

Bu gün, 15:10

İntensiv yağış yağacaq - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər