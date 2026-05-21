 SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

16:08 - Bu gün
SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

20.05.2026-ci il tarixində, saat 20:30 radələrində SAVALAN Muzey kompleksinin restoranında yanğın hadisəsi baş vermişdir.

Yanğına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Xidməti tərəfindən operativ müdaxilə olunmuş, yanğın söndürülmüş və ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınmışdır.

Xoşbəxtlikdən, hadisə zamanı insan tələfatı qeydə alınmamışdır. Muzeyin özü və eksponatları, o cümlədən dünyanın ən böyük palıd çəlləyi zərər görməmişdir.

Hazırda SAVALAN Şərabçılıq müəssisəsi istehsalat prosesini standart rejimdə davam etdirir. Şərab Muzeyi müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırsa da, şərab turları üzrə xidmətlər davam etməkdədir.

Baş vermiş hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama müəssisənin direktoru Əjdər Şəfizadə tərəfindən verilmişdir. Bildirilmişdir ki, vəziyyət tam nəzarət altındadır və müəssisə fəaliyyətini davam etdirir.

Paylaş:
264

Aktual

Rəsmi

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Rəsmi

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Siyasət

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Cəmiyyət

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Cəmiyyət

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 17:49

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

Bu gün, 17:45

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

Bu gün, 17:41

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

Bu gün, 17:29

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:28

Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

Bu gün, 17:11

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:03

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 16:42

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Bu gün, 16:38

Tailand Kralı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:34

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Bu gün, 16:31

Məhəmməd bin Salman Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 16:30

Bahar Muradova: “Gənclərin gələcəkdə mənzil böhranı ilə üzləşməməsi üçün uzunmüddətli planlaşdırma vacibdir”

Bu gün, 16:26

Koreya Prezidenti ölkə başçısını təbrik edib

Bu gün, 16:19

Belçika Kralı İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:11

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:08

Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

Bu gün, 15:58

“Zəkaların mübarizəsi II” olimpiadasının final mərhələsi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:39

Puşpa Patel WUF13-də: “Azərbaycan qonaqpərvərliyi heyrətamizdir, insanlar isə olduqca səmimidirlər”

Bu gün, 15:10

İntensiv yağış yağacaq - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər