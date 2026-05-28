 Cəlilabadda canavarlar təsərrüfata hücum edib
Cəlilabadda canavarlar təsərrüfata hücum edib

17:53 - Bu gün
Cəlilabad rayonu sakini Mahir Quliyevin təsərrüfatına hücum edən canavarlar 8 baş xırdabuynuzlu heyvanı parçalayıblar.

1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, ümumilikdə son bir ayda rayonda 40-a yaxın xırdabuynuzlu heyvan canavarların hücumu nəticəsində tələf olub.

Zərər çəkmiş təsərrüfatlarda ümumi maddi ziyanın 50 min manata yaxın olduğu qeyd edilir.

Cəlilabad şəhər bələdiyyəsinin sədri Vahid Mirzəyev vəziyyətdən xəbərdar olduqlarını deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda araşdırmalar aparılır və dəqiqləşdirmələr həyata keçirilir.

"Aidiyyəti qurumlarla birlikdə problemin aradan qaldırılması və sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır", – deyə sədr bildirib.

Cəlilabadda canavarlar təsərrüfata hücum edib

