Dövlət başçısı: Bu gün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq bizim nəzarətimizdədir
Həm 2020-ci il, həm də 2023-cü il Şanlı Zəfərimizdir və biz əbədi bu Zəfərlə fəxr edəcəyik. Bu gün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq bizim nəzarətimizdədir.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşündə bildirib.
“Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü tam bərpa edilmişdir. Əldə edilmiş sülh bizim şərtlərimiz əsasında olmuşdur, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
