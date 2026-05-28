Monteneqro Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı Müstəqlillik Günü münasibətilə təbrik edib
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
“Monteneqro Xarici İşlər Nazirliyi Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikası hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərini çatdırır.
Ölkələrimiz arasında həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq çərçivələrdə möhkəm tərəfdaşlığı daha da gücləndirmək öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyərək, Azərbaycana davamlı uğurlar və firavanlıq arzulayırıq”, - paylaşımda bildirilib.
