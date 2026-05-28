XİN Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindən biri olan 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə əziz həmvətənlərimizi səmimi-qəlbdən təbrik edir, xalqımıza və dövlətimizə əbədi müstəqillik, tərəqqi və əmin-amanlıq arzulayırıq. Yaşasın qüdrətli və müstəqil Azərbaycan!", - paylaşımda qeyd edilib.
109