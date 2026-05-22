Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Faiqə Məmmədova17:40 - Bu gün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) növbəti Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF) sədrliyi Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilib.

1news.az xəbər verir ki, sədrliyin Azərbaycandan Meksikaya ötürülməsi bu gün Bakıda WUF13-ün rəsmi bağlanış mərasimi çərçivəsində baş tutub.

Beləliklə, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 14-cü sessiyası (WUF14) 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) başa çatıb.

