Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) növbəti Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF) sədrliyi Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilib.
1news.az xəbər verir ki, sədrliyin Azərbaycandan Meksikaya ötürülməsi bu gün Bakıda WUF13-ün rəsmi bağlanış mərasimi çərçivəsində baş tutub.
Beləliklə, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 14-cü sessiyası (WUF14) 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərində keçiriləcək.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) başa çatıb.
