 Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub

Qafar Ağayev11:02 - Bu gün
Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Baş Konsulluğunda olub.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin Baş Konsulluğun inzibati binasında ucaldılmış büstünü ziyarət edib, büstün önünə gül dəstələri düzüblər.

Baş Konsulluğun əməkdaşları ilə söhbət edən spiker Sahibə Qafarova Baş Konsulluğa Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş kitablar hədiyyə edib.

Sonra Baş Konsulluq tərəfindən 28 May – Müstəqillik Gününə həsr olunmuş rəsmi qəbul keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycan dövlətçilik tarixində Müstəqillik Gününün əhəmiyyəti, ölkəmizin keçdiyi inkişaf yolu, müasir müstəqillik illərində əldə olunmuş uğurlar barədə çıxışlar edilib. Həmçinin müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərdən bəhs edən videoçarxlar nümayiş olunub.

Bayram tədbiri Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimlərinin ifasında konsert proqramı ilə davam edib.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Siyasət

Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

“Bakı Fəaliyyətə Çağırış” sənədi

Şəhərlər üçün texnologiyalar: “Yango Group” Bakıda keçirilən WUF13 forumunda şəhər mühitinin inkişafına yönəlmiş həllər təqdim edib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

“Bakı-Tbilisi xətti Avropa üçün strateji əhəmiyyət qazanır” - POLİTOLOQ

Aleksis Muvuni: “Bakının inkişaf tempinə heyranıq”

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:07

Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı intensiv və güclü olub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:06

WUF13 çərçivəsində 179 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 11:39

Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 11:24

DİM: 1394 nəfərin buraxılış imtahanı nəticəsi dəyişdirilib

Bu gün, 11:12

Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub

Bu gün, 11:02

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Bu gün, 10:55

WUF13-ün Təşkilat Komitəsi tədbirin maraqlı anlarını əks etdirən video paylaşıb

Bu gün, 10:46

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Bu gün, 10:32

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Bu gün, 10:02

May ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

Bu gün, 09:59

Çində kömür mədənində qəza: 50-dən çox insan həlak olub

Bu gün, 09:15

“Bakı Fəaliyyətə Çağırış” sənədi

22 / 05 / 2026, 20:49

Şəhərlər üçün texnologiyalar: “Yango Group” Bakıda keçirilən WUF13 forumunda şəhər mühitinin inkişafına yönəlmiş həllər təqdim edib

22 / 05 / 2026, 20:41

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

22 / 05 / 2026, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

22 / 05 / 2026, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

22 / 05 / 2026, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

22 / 05 / 2026, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

22 / 05 / 2026, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

22 / 05 / 2026, 17:28
Bütün xəbərlər