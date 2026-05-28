İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib
İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 28 May – Müstəqlillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X" hesabında paylaşım edib.
"Müstəqillik Günün mübarək, əziz Azərbaycan! Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. İsrail və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir, Azərbaycana davamlı rifah, güc və firavanlıq arzulayırıq".
114