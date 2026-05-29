Azərbaycan şirkətləri üçün İtaliya texnologiyaları və avadanlığına çıxış asanlaşdırılacaq

First News Media14:23 - Bu gün
İtaliyanın Dövlət İxrac-Kredit Agentliyi (SACE) ilə Azərbaycan Biznesin İnkişafı Fondu (ABDF) arasında Azərbaycan şirkətlərinin İtaliya istehsalı olan avadanlıqlara, texnologiyalara, xidmətlərə və nou-hauların əldə etməsi məqsədilə maliyyə həllərinə çıxışın sadələşdirilməsini nəzərdə tutan əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.

1news.az SACE-yə istinadən xəbər verir ki, sənədi agentliyin icraçı direktoru Mikele Pinotti və fondun idarə heyətinin sədri Ülvi Mansurov imzalayıb.

Əldə olunan razılaşma İtaliya ixracatçılarının, təchizatçılarının, podratçılarının, texnoloji tərəfdaşlarının və maliyyə qurumlarının cəlb edilməsi ilə yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə istiqamətlənib.

Bu tərəfdaşlıq çərçivəsində SACE və Azərbaycan Biznesin İnkişafı Fondu ixrac kreditləşməsi, zəmanət verilməsi, sığorta və maliyyə dəstəyi istiqamətlərində SACE-nin alətlərindən daha geniş və əlçatan şəkildə istifadənin təmin olunması üzrə birgə fəaliyyət göstərməyi planlaşdırır. Eyni zamanda tərəflər İtaliya və Azərbaycan şirkətləri, banklar və yerli qurumlar arasında yeni əlaqələrin formalaşdırılmasına, eləcə də biznes tərəfdaşlarının tapılması istiqamətində tədbirlərin təşkil edilməsinə kömək etməyi planlaşdırır.

