Argentina millisinin Futbol üzrə Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlandı
Son dünya çempionu Argentina milli komandasının mundial üçün yekun heyəti açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Baş məşqi Lionel Skaloni DÇ-2026 üçün siyahıya 26 futbolçunun adını daxil edib.
Qapıçılar: Emiliano Martines ("Aston Villa"), Xuan Musso ("Atletiko Madrid"), Xeronimo Rulyi ("Marsel").
Müdafiəçilər: Nauel Molina ("Atletiko"), Qonsalo Montiel ("River Pleyt"), Kristian Romero ("Tottenhem"), Leonardo Balerdi ("Marsel"), Lisandro Martines ("Mançester Yunayted"), Nikolas Otamendi ("Benfika"), Nikolas Talyafiko ("Lion"), Fakundo Medina ("Lans").
Yarımmüdafiəçilər: Leandro Paredes ("Boka Xuniors"), Covani Lo Çelso ("Betis"), Rodriqo De Paul ("İnter Mayami"), Tiaqo Almada ("Atletiko"), Esekyel Palasios ("Bayer"), Nikolas Qonsales ("Yuventus"), Niko Pas ("Komo"), Aleksis Mak Allister ("Liverpul"), Enso Fernandes ("Çelsi"), Valentin Barko ("Strasbur").
Hücumçular: Xulian Alvares ("Atletiko Madrid"), Lionel Messi ("İnter Mayami"), Lautaro Martines ("İnter"), Xose Manuel Lopes ("Palmeyras"), Culiano Simeone ("Atletiko Madrid").
Qeyd edək ki, Argentina yığması final mərhələsində J qrupunda Əlcəzair, İordaniya və Avstriya ilə mübarizə aparacaq.