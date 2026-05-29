«Uşaq ərköyünlük etmir - onun sinir sistemi yüklənib»: mütəxəssis uşaq davranışının gizli səbəblərindən danışır
Son illərdə getdikcə daha çox valideyn övladının səslərə və toxunuşlara həddindən artıq həssas reaksiya verməsi, yerində otura bilməməsi, geyimdən, yeməkdən və ya adi oyunlardan imtina etməsi ilə qarşılaşır.
Çox vaxt bu hallar “xasiyyət”, “naz” və ya tərbiyə səhvləri ilə izah olunur. Lakin mütəxəssislər getdikcə daha çox başqa, daha az görünən bir səbəbdən - sensor inteqrasiya pozuntularından danışırlar.
Sensor inteqrasiya sadə dillə nədir, niyə nitq, diqqət və davranışın təməlində dayanır, hansı hallarda narahat olmağa dəyər və mütəxəssislə iş həqiqətən necə kömək edə bilər - bu barədə sensor inteqrasiya üzrə mütəxəssis, “Speech Area Baku” mərkəzində sensor inteqrasiya istiqamətinin kuratoru, ASİ metodikası üzrə sertifikatlı mütəxəssis Alina Aslanla söhbətləşdik.
Müsahibədə - mürəkkəb terminlərsiz, gündəlik həyatdan nümunələr və minlərlə ailəni narahat edən suallara cavablar.
Sadə dillə
– Sensor inteqrasiya nədir, görmə və eşitmədən başqa hansı hisslər uşağın inkişafında mühüm rol oynayır və niyə bəzi uşaqlar “həddindən artıq həssas”, digərləri isə əksinə, xarici qıcıqlandırıcılara demək olar ki, reaksiya verməyən görünür?
– Sensor inteqrasiya uşağın beyninin bədəndən və ətraf mühitdən gələn siqnalları qəbul edib emal etməsi və birləşdirməsi prosesidir. Bu proses sayəsində uşaq sakit şəkildə hərəkət edə, oynaya, öyrənə və ünsiyyət qura bilir.
Görmə və eşitmədən əlavə, aşağıdakı hisslər də mühüm rol oynayır:
· taktil hiss (dəri, toxunuşlar)
· propriosepsiya (bədənin hiss olunması, güc və məkandakı vəziyyətin qavranılması)
· vestibulyar sistem (tarazlıq, hərəkət, “mən hərəkət edirəm” hissi)
· interosepsiya (aclıq, yorğunluq, narahatlıq hissi)
Əgər beyin siqnalları həddindən artıq gücləndirirsə, uşaq “çox həssas” görünür.
Əgər siqnalları zəif qəbul edir və ya kifayət qədər emal etmirsə, uşaq “laqeyd”, “kobud” və ya “hisssiz” təsiri bağışlaya bilər.
Bu, xarakter məsələsi deyil. Bu, sinir sisteminin işləmə prinsipi ilə bağlıdır.
Müasir dövrdə uşaqlar daha az hərəkət etdiyinə və kifayət qədər sensor təcrübə almadığına görə sensor inteqrasiya pozuntularına daha tez-tez rast gəlinir. Halların təxminən 90 faizində, əgər uşaqda nitq inkişafında ləngimə, autizm diaqnozu və ya digər inkişaf xüsusiyyətləri varsa, sensor inteqrasiya ilə bağlı çətinliklər də müşahidə olunur.
Nə zaman narahat olmaq lazımdır?
– Uşaqda hansı davranış əlamətləri sensor çətinliklərə işarə edə bilər, bu hallar daha çox hansı yaşda özünü göstərir və valideynlər sensor xüsusiyyətləri adi yaş dövrünə xas ərköyünlük və ya itaətsizlikdən necə ayıra bilər?
– Əgər davranış davamlı şəkildə təkrarlanır və uşağın gündəlik həyatına mane olursa, diqqətli olmaq lazımdır.
Ən çox rast gəlinən əlamətlər:
· səsə, işığa və toxunuşa həddindən artıq reaksiya
· paltardan, saç yumaqdan, qumdan uzaq durmaq
· daim hərəkət ehtiyacı və ya əksinə, hərəkətdən qorxu
· tez yorulmaq, səbəbsiz isterikalar
· diqqəti toplamaqda çətinlik, impulsiv davranış
· yöndəmsizlik, tez-tez yıxılmaq
· yemək seçiciliyi (tekstura və ya temperaturla bağlı)
Sensor çətinliklər adətən 1,5–2 yaşdan etibarən özünü göstərməyə başlayır, lakin bağça və məktəb dövründə daha nəzərəçarpan ola bilər.
“Ərköyünlük”dən əsas fərq ondadır ki, sensor reaksiya tərbiyədən asılı olmur, xahişlə “söndürülmür” və uşaq “yaxşı olmaq” istəsə belə ortaya çıxır. Xüsusilə nitq gecikməsi olduqda, uşaq onu narahat edən şeyi ifadə edə bilmədiyi üçün bu reaksiyalar daha qabarıq görünə bilər.
Gündəlik həyatda rast gəlinən vəziyyətlər
– Uşaqlarda niyə səslərə, işığa, geyimə qarşı həddindən artıq həssaslıq, yelləncək, qum və ya sudan qorxu, yemək seçiciliyi yaranır, bəzilərində isə əksinə, daim hərəkət ehtiyacı və diqqəti toplamaqda çətinlik müşahidə olunur? Bütün bunlar sensorika ilə bağlı ola bilərmi?
– Bəli, sadalanan bütün hallar çox vaxt sensorika ilə əlaqəli olur.
· güclü səslər → eşitmə sisteminin həddindən artıq yüklənməsi
· paltarın “narahat etməsi” → taktil hiperhəssaslıq
· yelləncək qorxusu → vestibulyar sistemlə bağlı çətinlik
· yemək seçiciliyi → taktil və oral həssaslıq
· daim hərəkət ehtiyacı → proprioseptiv və vestibulyar stimulyasiya axtarışı
· “yerində otura bilməmək” → beynin özünü tənzimləməyə çalışması
Uşaq ərköyünlük etmir — o, sadəcə vəziyyətin öhdəsindən gəlməyə çalışır.
Sensor inteqrasiya və inkişaf
– Sensor inteqrasiya uşağın nitqinə, diqqətinə və öyrənmə prosesinə necə təsir edir? Sensor çətinliklər həmişə inkişaf ləngiməsi və ya autizm spektr pozuntuları ilə əlaqəli olurmu? Belə hallarda mütləq diaqnozdan söhbət gedir?
– Sensor inteqrasiya aşağıdakıların əsasını təşkil edir:
· nitq
· diqqət
· özünü tənzimləmə
· öyrənmə
· koordinasiya
· davranış
Sensor çətinliklər diaqnoz demək deyil.
Bu hallar tipik inkişaf edən uşaqlarda da, DƏHP (diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu), nitq inkişafında ləngimə və ya autizm spektr pozuntusu (ASP) olan uşaqlarda da müşahidə oluna bilər. Amma təkcə sensor xüsusiyyətlərin olması hər hansı pozuntunun mövcudluğu anlamına gəlmir.
Biz ilk növbədə diaqnoz etiketinə deyil, uşağın sensor emal xüsusiyyətlərinə baxırıq.
Mütəxəssislə iş
- Sensor inteqrasiya üzrə mütəxəssislə iş adətən necə başlayır, məşğələlər necə keçirilir - bu daha çox oyun, yoxsa terapiyadır, uşaqlar buna necə reaksiya verir və valideynlər adətən ilk dəyişiklikləri nə qədər müddət sonra görməyə başlayırlar?
- İş aşağıdakı mərhələlərlə başlayır:
· valideynlərdən ətraflı sorğu götürülməsi
· uşağın müşahidə edilməsi
· zərurət olduqda — standartlaşdırılmış qiymətləndirmə (məsələn, EASI). Bu testləri mərkəzimizdə keçmək mümkündür. Hazırda bu, sensor inteqrasiyada “qızıl standart” hesab olunur.
Zaldakı məşğələlər zahirən oyun kimi görünür, lakin bu, konkret məqsədi olan terapevtik oyundur.
Uşaqlar adətən prosesə maraqla qoşulurlar, çünki nəhayət onların sinir sistemi üçün lazım olan sensor ehtiyacı qarşılanır.
İlk dəyişikliklər valideynlər tərəfindən çox vaxt 4–8 həftə ərzində müşahidə olunur:
· uşaq daha sakit olur
· yuxuya daha asan gedir
· isterikaların sayı azalır
· diqqət artır
· bədəndə daha çox inam formalaşır
Valideynlərin rolu
- Valideynlər evdə uşağa sensor çətinliklər zamanı necə kömək edə bilərlər, hansı tipik səhvlərdən qaçmaq lazımdır, belə hallarda tərbiyə yanaşmasını dəyişmək vacibdirmi və ailənin prosesdə rolu nə dərəcədə həlledicidir?
- Valideynlər prosesin əsas və həlledici hissəsidir.
Vacib məqamlar:
· mütəxəssis tövsiyələrinə evdə əməl etmək
· uşağı zorla “sındırmamaq”
· müqayisə etməmək, uşağı müşahidə etmək
· sensor yüklənməni artırmaq yox, azaltmaq
Tipik səhvlər:
· “dözər” düşüncəsi
· “öyrəşməlidir” yanaşması
· “o sadəcə manipulyasiya edir” fikri
· hərəkət və real sensor təcrübə əvəzinə ekranlarla həddindən artıq yüklənmə
Tərbiyə çox vaxt köklü şəkildə dəyişdirilmir - əsas dəyişiklik uşağa baxışın və onun xüsusiyyətlərinin daha doğru anlaşılmasıdır.
Miflər və qorxular
- Doğrudanmı bəzi sensor xüsusiyyətlər zamanla öz-özünə yumşala bilər? Uşaq üçün ekranlar (gadjetlər) olan mühitdə məşğələ ilə istirahət arasında balansı necə saxlamaq olar?
- Bəli, bəzi sensor xüsusiyyətlər yaş artdıqca yumşala bilər, amma yalnız o halda ki, sinir sistemi davamlı stres yox, düzgün təcrübə alır.
Balans üçün əsas məqamlar:
· hərəkət
· canlı (real) təcrübə
· ekran vaxtının məhdudlaşdırılması
· aktivlik və istirahətin düzgün növbələşdirilməsi
Gadjetlər “pis” deyil, lakin onlar sensor inteqrasiyanı inkişaf etdirmir və uşağa real həyatdakı hərəkət və təcrübəni əvəz edə bilməz.
Təcrübə və ümid
- Sensor inteqrasiya məşğələlərinin uşağa həqiqətən kömək etdiyi bir praktik nümunə paylaşa bilərsinizmi? Valideynlər adətən ilk hansı dəyişiklikləri görür və hansı hallarda mütəxəssisə müraciəti gecikdirməmək xüsusilə vacibdir?
- Bizim mərkəzdə təqdim etdiyimiz xidmətlərin keyfiyyətinə inanırıq və bu yanaşma elmi əsaslara söykənir. “Speech Area” elə bir mərkəzdir ki, burada mütəxəssisin davamlı inkişafına böyük önəm verilir.
Mən özümdə Cin Ayres (erqoterapevt, sensor inteqrasiya nəzəriyyəsinin müəllifi) tələbələri ilə ünsiyyət təcrübəsi qazanmışam. Bu mənə sensor inteqrasiyanın nə qədər dərin proses olduğunu daha yaxşı anlamağa imkan verdi və bunu həm valideynlərə, həm də mütəxəssislərə çatdırmaq istəyirəm.
Biz CLASİ federasiyasının mütəxəssisləri ilə superviziya və təlimlərdə iştirak edirik. Bu, ASİ yanaşması çərçivəsində klinik araşdırmalar aparan və testlər hazırlayan mütəxəssislərlə işləmək imkanı verir. Məqsədimiz bu sahədə keyfiyyət və standartları daha da yüksəltməkdir.
Çünki biz uşaqlara qarşı böyük məsuliyyət daşıdığımızı dərk edirik - valideynlərin bizə etibar etdiyi ən qiymətli varlığa. Valideynlərin sərf etdiyi vaxt, güc və resurslar çox dəyərlidir.
Bu yolu birlikdə keçərkən biz həm çətinlikləri, həm də kiçik uğurları paylaşırıq:
· uşaq ilk dəfə reaksiya verir
· saç kəsimi artıq stress və ailə üçün sınaq olmur
· uşaq ilk dəfə rəsm çəkir və ya yeni bir şeyi sınayır
· yeni yeməkləri qəbul etməyə başlayır
· “yox” cavabı daha sakit qəbul olunur və dialoq yaranır
· meydançada oyun, qaçış, yelləncək artıq qorxu yaratmır
· ilk sözləri eşidilir
· dənizdə və ya hovuzda rahatlıqla oynayır
· qumla təmasdan zövq alır
· valideyn ilk dəfə uşaqla necə oynamaq lazım olduğunu anlayır
Bu anlar hər mütəxəssisin yaddaşında qalır və çox dəyərlidir.
Sensor inteqrasiya yalnız stimulyasiya deyil - bu, sinir sisteminin aktivliyi, emosional fon və kommunikasiya daxil olmaqla bir çox prosesə təsir edir.
Müraciəti gecikdirməmək vacibdir, əgər:
· uşaq davamlı olaraq həddən artıq yüklənirsə
· ailə daim gərginlik içində yaşayırsa
· uşaq bağçada və ya məktəbdə çətinlik çəkirsə
· sizdə “nəsə qaydasında deyil” hissi varsa
Yekun sual
- Uşağın davranışının sensor çətinlik, yoxsa xarakter xüsusiyyəti olduğunu ayırd edə bilməyən valideynlərə nə demək istərdiniz? Harmonik sensor inkişaf üçün əsas tövsiyəniz nədir?
- Əgər şübhə varsa - bu artıq daha dərindən baxmaq üçün səbəbdir. Bu, nəyinsə qaydasında olmaya biləcəyinə işarədir və nə qədər tez müdaxilə olunarsa, nəticə bir o qədər yaxşı olur. Sevindirici haldır ki, son illər daha çox valideyn erkən yaşda müraciət edir.
Mənim əsas tövsiyəm: uşağın davranışına yox, onun sinir sisteminin ehtiyaclarına baxın.
Anlamaq hər zaman nəzarətdən daha effektivdir.
Uşaq “çətin” deyil.
Ona çətin ola bilər - və bunun üzərində işləmək lazımdır.
Biz öz təcrübəmizi, biliklərimizi və imkanlarımızı sizinlə bölüşməyə, kömək etməyə hər zaman hazırıq.
· Müsahibə üçün təşəkkür edirik!
