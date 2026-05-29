 Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

First News Media15:58 - Bu gün
Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

Avropa İttifaqı (Aİ) istiqamətində hərəkət etmək Ermənistanın suveren hüququdur, lakin o, bunu Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) ölkələrinin maliyyəsi hesabına etməməlidir.

1news.az report-a  istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib.

"Daha bir böyük sual var: Avropa İttifaqı istiqamətində hərəkət etmək Ermənistanın suveren hüququdur. Lakin Ermənistan bunu Aİİ ölkələrinin maliyyəsi hesabına edə bilməz və etməməlidir, o, bunu öz hesabına etməlidir", - D.Peskov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan Aİ ilə yaxınlaşdıqca gec-tez onun qəbul etdiyi normaların Aİİ-nin norma və qaydaları ilə ziddiyyət təşkil edəcəyi bir vəziyyətə düşəcək.

Paylaş:
122

Aktual

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Rəsmi

Xankəndidə iş əlcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışı olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub, sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Dünya

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək rütbəli komandirini öldürüb

Argentina millisinin Futbol üzrə Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlandı

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-dən yeni qayda: 60 illik “Green Card” sistemi dəyişdi

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Son xəbərlər

Sumqayıtda yük avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:50

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

Bu gün, 17:26

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

Bu gün, 17:12

Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:52

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağır - FAKTİKİ HAVAv

Bu gün, 16:31

Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq

Bu gün, 16:16

Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

Bu gün, 15:58

Yankoviç və Koxalski milli komandalarına dəvət alıb

Bu gün, 15:45

İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək rütbəli komandirini öldürüb

Bu gün, 15:30

Argentina millisinin Futbol üzrə Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlandı

Bu gün, 15:13

Xankəndidə ötən əsrin sonlarında inşa edilən Mədəniyyət Mərkəzi yenidən istifadəyə verilib

Bu gün, 14:57

Pezeşkian İrana mal idxalı üçün Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan şirkətləri üçün İtaliya texnologiyaları və avadanlığına çıxış asanlaşdırılacaq

Bu gün, 14:23

Dünyanın ən bahalı ölkəsinin adı açıqlandı

Bu gün, 13:55

11 milyonu lüks maşınlara və döşəklərə xərclədi

Bu gün, 13:41

Sabah yağış yağacaq

Bu gün, 13:24

«Uşaq ərköyünlük etmir - onun sinir sistemi yüklənib»: mütəxəssis uşaq davranışının gizli səbəblərindən danışır

Bu gün, 13:15

Ağdərə və Ağdamda yeni arxeoloji abidələr aşkar edilib

Bu gün, 13:08

Çində 5 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 12:44

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Bu gün, 12:37
Bütün xəbərlər