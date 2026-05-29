 Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq

First News Media16:16 - Bu gün
Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq

Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu "Qarabağ Tükistil evi" MMC-nin təsisçisi Rizvan Təhməzov deyib.

Onun sözlərinə görə, Xocalıda fəaliyyət göstərəcək "Qarabağ Tekstil Evi" MMC-nin istehsalat müəssisəsi Türkiyə və Çin texnologiyaları əsasında qurulub:

"Ən son texnologiyalar müəssisədə il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal etməyə imkan verəcək. Müəssisədə ilkin mərhələdə müxtəlif çeşiddə və ölçülərdə ev tekstili məhsulları (Yataq dəsti, çarpayı və divan örtüyü, dəsmal) digər məhsulların istehsalı nəzərdə tutulur. Məhsulların istehsalı üçün zəruri xammal Türkiyə, Özbəkistan və Çindən idxal olunacaq".

R.Təhməzov bildirib ki, müəssisənin məhsulları daxili bazara çıxarılmaqla yanaşı, xarici ölkələrə də ixrac ediləcək:

"Müəssisənin məhsulları daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, xaricə ixrac da ediləcək. Hazırda müəssisədə 85 nəfər daimi işlə təmin olunub. Onlar əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan və ətraf rayonlarda yaşayan vətəndaşlardır. Bundan başqa, Xocalı və Ağdam rayonlarından olan 40 sakin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə təşkil edilən iki aylıq peşə təliminə cəlb ediləcəklər. Təlim proqramını uğurla başa vuran iştirakçılar müəssisədə işlə təmin olunacaqlar. Gələcəkdə iş yerlərinin sayının 200-ə çatdırılması, əlavə olaraq geyim istehsalının təşkili də planlaşdırılır".

O, müəssisənin qurulmasında dövlət dəstəyinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını da vurğulayıb.

"İstehsal müəssisəsinin ilkin investisiya dəyəri 4,2 milyon manatdır. Bu maliyyənin 3,2 milyon manatı İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu tərəfindən güzəştli kredit şəkilində ayrılıb. 1 milyon manatı isə özəl investisiya təşkil edib. Müəssisəmiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin rezidentləri üçün nəzərdə tutulan bütün güzəşt və azadolmalardan yararlanacaq".

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev mayın 28-də Xocalı şəhərində "Qarabağ Tekstil Evi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) açılışında iştirak edib.

Paylaş:
115

Aktual

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Rəsmi

Xankəndidə iş əlcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışı olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub, sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sumqayıtda yük avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağır - FAKTİKİ HAVAv

Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq

Xankəndidə ötən əsrin sonlarında inşa edilən Mədəniyyət Mərkəzi yenidən istifadəyə verilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Gələn ildən buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə mətn yazmaq tələb olunacaq

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

Son xəbərlər

Sumqayıtda yük avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:50

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

Bu gün, 17:26

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

Bu gün, 17:12

Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:52

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağır - FAKTİKİ HAVAv

Bu gün, 16:31

Xocalıda il ərzində 1,4 milyon ədəd tekstil məhsulu istehsal olunacaq

Bu gün, 16:16

Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

Bu gün, 15:58

Yankoviç və Koxalski milli komandalarına dəvət alıb

Bu gün, 15:45

İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək rütbəli komandirini öldürüb

Bu gün, 15:30

Argentina millisinin Futbol üzrə Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlandı

Bu gün, 15:13

Xankəndidə ötən əsrin sonlarında inşa edilən Mədəniyyət Mərkəzi yenidən istifadəyə verilib

Bu gün, 14:57

Pezeşkian İrana mal idxalı üçün Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan şirkətləri üçün İtaliya texnologiyaları və avadanlığına çıxış asanlaşdırılacaq

Bu gün, 14:23

Dünyanın ən bahalı ölkəsinin adı açıqlandı

Bu gün, 13:55

11 milyonu lüks maşınlara və döşəklərə xərclədi

Bu gün, 13:41

Sabah yağış yağacaq

Bu gün, 13:24

«Uşaq ərköyünlük etmir - onun sinir sistemi yüklənib»: mütəxəssis uşaq davranışının gizli səbəblərindən danışır

Bu gün, 13:15

Ağdərə və Ağdamda yeni arxeoloji abidələr aşkar edilib

Bu gün, 13:08

Çində 5 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 12:44

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Bu gün, 12:37
Bütün xəbərlər