 Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO

First News Media10:38 - Bu gün
Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO

Qara dənizdə mülki ticarət gəmilərinə qarşı hücumlar davam edir. 

1news.az “Musavat.com”a istinadən xəbər verir ki, “Babylon” adlı quru yük gəmisi Rusiyanın Anapa şəhəri yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatının (PUA) hücumuna məruz qalıb.

Hücum nəticəsində gəmi zədələnsə də, ekipaj üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin edilib. Gəmidə olan dənizçilər təxliyə edilərək yaxın limana çatdırılıblar. İlkin məlumatlara əsasən, ekipaj üzvləri arasında ölən və ya ağır yaralanan olmayıb.

Hadisənin hansı tərəfin hücumu nəticəsində baş verdiyi barədə rəsmi açıqlama verilməyib. Son günlər Qara dəniz və Azov dənizi akvatoriyasında Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda mülki yük gəmilərinə qarşı dron hücumlarının sayı artıb. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (IMO) da mülki gəmiçilik üçün təhlükələrin artdığı barədə xəbərdarlıq edib.

Xatırladaq ki, bundan bir neçə gün əvvəl Odessa sahilləri yaxınlığında “Atlas Bey” yük gəmisi də dron hücumuna məruz qalmışdı.

Həmin gəmidə 11 azərbaycanlı dənizçi olub. Hücum nəticəsində gəminin kapitanı, azərbaycanlı Səməd Nəsrullayev həlak olmuş, digər ekipaj üzvləri isə təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilmişdilər.

Hazırda “Babylon” gəmisi ilə bağlı zərərin miqyası və insidentin digər detalları üzrə araşdırmalar davam edir.

Paylaş:
305

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Cəmiyyət

Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı ailəsindən açıqlama

Rəsmi

Azərbaycanda 2026-2030-cu illər üçün məşğulluq strategiyası üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Siyasət

Azərbaycan XİN Kolumbiyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda ticarət mərkəzindən oyuncaq oğurlayanlar saxlanıldı

Qazaxda ailə faciəsi: Ata və övladı göldə boğuldu

Özəl bağçalarda qiymət artımının qarşısı alınacaq - AÇIQLAMA

Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı ailəsindən açıqlama

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Allahşükür Paşazadə: Yaxın Şərqdə, Ukraynada münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün dualar etməliyik

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Məhkəmə Müdafiə Nazirliyinin milyonluq mənimsəməyə görə tutulan sabiq xidmət rəisi barədə qərar verdi

FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzi təlim keçirib

Son xəbərlər

Bakıda ticarət mərkəzindən oyuncaq oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 17:16

Qazaxda ailə faciəsi: Ata və övladı göldə boğuldu

Bu gün, 16:50

Özəl bağçalarda qiymət artımının qarşısı alınacaq - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:32

Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı ailəsindən açıqlama

Bu gün, 16:30

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Serbiya tutulub Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:09

Özəl uşaq bağçaları ilə bağlı yeni qərar: Valideynlərə dövlət dəstəyi

Bu gün, 15:58

TuranBank-ın Gəncə filialı artıq yeni ünvanda - FOTO

Bu gün, 15:30

Hərbi qulluqçularımız İordaniyada təlimdə iştirak edir

Bu gün, 15:20

Bakıda 24 yaşlı gənc dənizdə boğulub

Bu gün, 15:10

DGK-də yeni təyinat olub

Bu gün, 14:40

Azərbaycanın ədliyyə naziri Pakistan nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:38

İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Bu gün, 14:33

Bu gündən metronun “Nərimanov” stansiyasının bir çıxışı bağlanır

Bu gün, 14:22

Azərbaycanda 2026-2030-cu illər üçün məşğulluq strategiyası üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Bu gün, 14:14

Bakıda Avropa Cüdo Ümidləri Turniri keçiriləcək

Bu gün, 13:39

Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Bakıda 6 ayda texniki nasazlıq səbəbindən yolda qalan avtomobillərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:53

Azərbaycan XİN Kolumbiyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:40

Sabah temperatur 39 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Xatirə İslamın həyat yoldaşı sosial şəbəkədə yayılan görüntüyə görə polisə çağırıldı - VİDEO

Bu gün, 12:10
Bütün xəbərlər