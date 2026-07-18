Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO
Zərdabda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ucar-Zərdab avtomobil yolunun rayonun Çallı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan “VAZ-2106” markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılıb.
İlkin məlumata görə, hadisə zamanı ikisi ağır olmaqla, 4 nəfər - sürücü Q. Vahidov, sərnişinlər Ə. Əzizov, E. Ömərov və C. Ağayev xəsarətlər alıblar.
Fakt araşdırılır.
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