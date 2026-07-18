 Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

14:15 - Bu gün
Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Zərdabda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ucar-Zərdab avtomobil yolunun rayonun Çallı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan “VAZ-2106” markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılıb.

İlkin məlumata görə, hadisə zamanı ikisi ağır olmaqla, 4 nəfər - sürücü Q. Vahidov, sərnişinlər Ə. Əzizov, E. Ömərov və C. Ağayev xəsarətlər alıblar.

Fakt araşdırılır.

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