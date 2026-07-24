Qonaq getdiyi evdən oğurluq etdi
Paytaxtın Xətai rayonunda talama cinayəti qeydə alınıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək yaşadığı evdən 2000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyası və 800 dollar nağd pulun naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, zərərçəkənin qohumu 28 yaşlı L.Əhmədzadə müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı saxlanılan şəxsin qonaq olduğu evdən hissə-hissə oğurluq etdiyi məlum olub.
Araşdırmalar aparılır.
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