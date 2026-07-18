“Neftçi”nin “Dinamo” ilə oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib
“Neftçi”nin Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin “Dinamo” (Minsk) ilə oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, baş məşqçi Yuri Vernidub beş hücumçuya ehtiyac duyub:
Qapıçılar: Emil Balayev, Kenan Piriç, Rza Cəfərov
Müdafiəçilər: Rüfət Abbasov, İqor Ribeyro, Elvin Bədəlov, Murad Xaçayev, Mustafa Sek, Endryu Qravilyon, Falaye Sako
Yarımmüdafiəçilər: Elvin Camalov, Sessi D Almeyda, Emil Səfərov, Emin Mahmudov, İfeanyi Metyu, Qustavo Klisman, Andrey Ştoqrin
Hücumçular: İmad Faraj, Ağadadaş Salyanskiy, Lyubomir Tupta, Breno Almeyda, Bassala Sambu.
“Neftçi” ilk oyunu iyulun 22-də Bakıda keçirəcək. Cavab görüşü bir həftə sonra Bolqarıstanda olacaq.
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