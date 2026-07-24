“Almaniyada verilən mesajlar Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini bir daha təsdiqlədi” - ŞƏRH
"Prezident İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri zamanı səsləndirdiyi bəyanatlar Cənubi Qafqazda formalaşan yeni geosiyasi reallığın əsas istiqamətlərini bir daha nümayiş etdirir".
1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə deyib.
"Prezident İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər yalnız Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin inkişafına deyil, həm də Cənubi Qafqazda formalaşan yeni geosiyasi reallığa işıq saldı. Dövlət başçısının çıxışında Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, uzun illər davam etmiş münaqişənin arxada qalması, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Almaniyanın sülh prosesinə verdiyi dəstək xüsusi yer tutdu. Bu bəyanatlar göstərdi ki, Azərbaycan artıq münaqişə dövrünün deyil, sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişaf mərhələsinin əsas təşəbbüskarlarından biri kimi çıxış edir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində regional sabitlik iqtisadi inkişafın, enerji təhlükəsizliyinin və beynəlxalq əməkdaşlığın əsas şərtlərindən biridir. Cənubi Qafqaz Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm geostrateji məkan olaraq qlobal güclərin diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan Azərbaycanın həyata keçirdiyi sülh təşəbbüsləri yalnız region ölkələrinin deyil, Avropa dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların da maraqlarına cavab verir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Vaşinqtonda Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı və imzası ilə Birgə Bəyannamənin imzalanması faktiki olaraq otuz ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoydu. Bu fikrin arxasında mühüm siyasi məna dayanır və tərəflər münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində yeni mərhələyə qədəm qoyublar. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi də məhz bu yeni geosiyasi reallığın əsasını təşkil edir".
Deputat bildirib ki, Azərbaycan sülh prosesinə yalnız siyasi bəyanatlarla deyil, konkret addımlarla töhfə verir.
"Prezident İlham Əliyev bəyanatında qeyd etdi ki, əldə olunan razılaşmalardan dərhal sonra Azərbaycan praktik addımlar atmağa başlayıb. Bu yanaşma ölkəmizin sülh prosesinə yalnız siyasi bəyanatlar səviyyəsində deyil, real fəaliyyətlə yanaşdığını nümayiş etdirir. Dövlət başçısının bildirdiyi kimi, bu gün Azərbaycan tərəfindən təchiz olunan benzin və dizel yanacağı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Bundan əlavə, Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana tranzit yüklərin daşınması genişlənib və artıq 40 min tondan çox yük ölkəmizin ərazisindən keçərək təyinat nöqtəsinə çatdırılıb. Bu faktlar göstərir ki, Azərbaycan sülh sazişinin ruhuna uyğun olaraq iqtisadi əməkdaşlığın və qarşılıqlı etimadın formalaşmasına töhfə verməyə hazırdır. Regionda kommunikasiya xətlərinin açılması və iqtisadi əlaqələrin inkişafı uzunmüddətli sabitliyin əsas təminatçılarından biri hesab olunur. Münaqişələrin aradan qalxması yalnız siyasi münasibətlərə deyil, iqtisadi inteqrasiyaya da yeni imkanlar yaradır. Ermənistanın regional layihələrdə iştirak etməsi gələcəkdə ümumi iqtisadi inkişaf və qarşılıqlı etimad üçün əlavə imkanlar formalaşdıra bilər. Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi bu yanaşma regionun gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirən əsas amillərdəndir".
Deputat qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etməsi regionun geosiyasi mənzərəsini köklü şəkildə dəyişdirib.
"Prezident İlham Əliyev çıxışında vurğuladı ki, Azərbaycan torpaqlarını uzun illər davam edən işğaldan öz gücü hesabına azad edib, ərazi bütövlüyünü və dövlət suverenliyini tam bərpa edib. Bu, müasir Azərbaycanın tarixində ən mühüm hadisələrdən biridir. Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər kağız üzərində qalmış dörd qətnaməsinin icrasını özü təmin edib. Bu reallıq regionda tamamilə yeni siyasi vəziyyət formalaşdırıb. Artıq Cənubi Qafqaz qarşıdurma məkanı deyil, əməkdaşlıq platformasına çevrilmək imkanına malikdir. Məhz bu yeni reallıq fonunda Azərbaycan sülh sazişinin hazırlanması təşəbbüsü ilə çıxış edib və Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə müsbət cavab alıb. Bu fakt Azərbaycanın regionda yalnız hərbi deyil, diplomatik və siyasi təşəbbüslərin də əsas müəllifi olduğunu göstərir. Ölkəmizin həyata keçirdiyi siyasət beynəlxalq hüquqa, qarşılıqlı hörmətə və praqmatik əməkdaşlığa əsaslanır. Məhz buna görə də Azərbaycan regionun gələcəyini müəyyən edən əsas siyasi aktorlardan biri kimi qəbul olunur".
Deputatın sözlərinə görə, Almaniyanın sülh prosesinə verdiyi dəstək və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişlənməsi Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da möhkəmləndirir.
"Prezident İlham Əliyev Almaniya hökumətinin Cənubi Qafqazda sülh prosesinə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini xüsusi vurğulayıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Almaniyada müxtəlif vaxtlarda xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşlər dialoqun davam etdirilməsi baxımından mühüm rol oynayıb. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı dövləti kimi regionda sabitliyin qorunmasına xüsusi önəm verir. Berlin hesab edir ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh yalnız region ölkələrinin deyil, Avropanın enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat əlaqələri və iqtisadi əməkdaşlığı üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Almaniyanın bu konstruktiv yanaşmasını yüksək qiymətləndirir və gələcəkdə də iki ölkənin regional təhlükəsizlik məsələlərində sıx əməkdaşlıq edəcəyinə inanır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayenin Azərbaycana səfərlərini də əməkdaşlığın inkişafı baxımından mühüm hadisələr kimi qiymətləndirib. Bu səfərlər Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətləri genişləndirmək niyyətini nümayiş etdirir. Almaniyanın Aİ-nin aparıcı üzvü kimi bu prosesdə oynadığı rol xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan hesab edir ki, Avropa İttifaqı ilə münasibətlər qarşılıqlı hörmət və bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf etməlidir".
Şahin Seyidzadə bildirib ki, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi enerji, logistika və regional əməkdaşlıq layihələri fonunda daha da güclənir.
"Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etməsi Cənubi Qafqazın geosiyasi xəritəsini dəyişdirib. Bu gün beynəlxalq tərəfdaşlar regiona artıq tamamilə fərqli prizmadan yanaşırlar. Avropa İttifaqının, Almaniyanın və digər nüfuzlu dövlətlərin Azərbaycana artan marağı təsadüfi deyil. Enerji təhlükəsizliyi, Orta Dəhlizin inkişafı, yaşıl enerji layihələri və regional nəqliyyat marşrutları ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətini daha da artırır. Bu reallıq Azərbaycanın milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun uğurunu təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın məqsədi regionda yeni qarşıdurmalar yaratmaq deyil, uzunmüddətli sülh və sabitliyi təmin etməkdir. Almaniyada səsləndirilən fikirlər də məhz bu siyasətin davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Bu gün Azərbaycan təkcə regional lider deyil, həm də Avropa ilə Asiya arasında siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayan etibarlı tərəfdaşdır. Formalaşan yeni geosiyasi reallıq göstərir ki, qarşılıqlı etimada, beynəlxalq hüquqa və konstruktiv dialoqa əsaslanan siyasət Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən əsas amildir".