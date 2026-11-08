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MTP-nin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ekspedisiyası

1news Redaksiyası21:00 - Bu gün
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MTP-nin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ekspedisiyası

Oktyabr ayında Most Traveled People (MTP) beynəlxalq səyahətçilər klubu Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına səfər həyata keçirib.

Ekspedisiya zamanı iştirakçılar genişmiqyaslı bərpa işlərinin gedişi, bölgənin tarixi-mədəni irsi və Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla infrastruktur layihələrinin icra vəziyyəti ilə tanış olublar. Humanitar minatəmizləmə məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb: xarici qonaqlar üçün profil brifinqi və ərazilərin təmizlənməsi prosesinin nümayişi təşkil edilib.

MTP klubu həmçinin 8 Noyabr Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Most Traveled People (MTP) klubunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına xüsusi ekspedisiyasının ətraflı materiallarını və yekunlarını təqdim edirik.

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