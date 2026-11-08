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Экспедиция MTP в Карабахе и Восточном Зангезуре

Редакция 1news21:00 - Сегодня
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Экспедиция MTP в Карабахе и Восточном Зангезуре

В октябре международный клуб путешественников Most Traveled People (MTP) осуществил визит в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы Азербайджана.

В ходе экспедиции участники ознакомились с ходом масштабных восстановительных работ, историко-культурным наследием края и ходом реализации инфраструктурных проектов, включая Зангезурский коридор. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного разминирования: для зарубежных гостей были организованы профильный брифинг и демонстрация процесса очистки территорий.

Клуб MTP также выразил свои поздравления Азербайджану по случаю Дня Победы 8 Ноября.

Представляем подробные материалы и итоги специальной экспедиции клуба Most Traveled People (MTP) в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

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