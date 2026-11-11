 İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini terror təşkilatı elan edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini terror təşkilatı elan edib

1news Redaksiyası14:02 - Bu gün
İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini terror təşkilatı elan edib

İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini “terror təşkilatı” kimi tanıyıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.

Bəyanatda qeyd olunub ki, Argentina beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə zidd olaraq İranın rəsmi silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi olan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) “terror təşkilatı” kimi tanıyıb.

Buna cavab olaraq, qarşılıqlılıq prinsipi əsasında Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrinin “SEPAH-ın ABŞ tərəfindən terror təşkilatı elan edilməsinə qarşı qarşılıqlılıq haqqında qanun”a uyğun olaraq “terror təşkilatı” kimi tanınması qərara alınıb.

İran İngiltərə ilə bağlı da oxşar qərar qəbul etmişdi

Xatırladaq ki, İran bu ayın əvvəlində Böyük Britaniya Kral Hərbi Dəniz Qüvvələrini (Royal Navy) və Kral Hərbi Hava Qüvvələrini (Royal Air Force) “terror təşkilatı”, Britaniyanın xarici kəşfiyyat xidməti MI6-nı isə “düşmən qrup” elan etdiyini açıqlamışdı.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Cəmiyyət

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Mövqe

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocavənddə traktor sücüsü minaya düşdü

Dünya

İran Argentina Hərbi Dəniz və Hərbi Hava qüvvələrini terror təşkilatı elan edib

Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Zirvəsi keçiriləcək

Cənubi Koreyada avtobus 30-dan çox avtomobillə toqquşub, 57 nəfər xəsarət alıb

ABŞ-də üzərində bomba olduğunu deyən təyyarə sərnişini saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə zəlzələ olub

İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

Malayziyada sel nəticəsində 8 nəfər itkin düşüb

İzmirdə fabrikdə partlayış: Ölənlərin sayı 6-ya çatdı - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 17:52

Mehriban Əliyeva ilə Əminə Ərdoğan bir arada - FOTOLAR

Bu gün, 17:47

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 17:33

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

Bu gün, 17:26

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:04

İtaliyada 300-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi barədə mesajlara görə təxliyə edilib

Bu gün, 17:02

Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 16:55

Məktəblər üçün texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:35

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Bu gün, 16:33

MKA: "Azparking" adından istifadə edilərək fişinq hücumları həyata keçirilir

Bu gün, 16:20

Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub

Bu gün, 16:14

“Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO

Bu gün, 16:00

Kuşner və Uitkoff sabah Moskvaya səfər edəcəklər

Bu gün, 15:59

İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

Bu gün, 15:54

DYP adından vətəndaşlara saxta SMS-lər göndərilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:52

Azərbaycan və Gürcüstan arasında dini sahədə münasibətlər müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş qətnamə BMT Komitəsində qəbul edilib

Bu gün, 15:14

Ərdoğan COP31-ə hazırlığa göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 14:55

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 14:41
Bütün xəbərlər