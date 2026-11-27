Böyük Britaniyada kibertəhlükəsizlik insidentinə görə bəzi dövlət xidmətləri bağlanıb
Böyük Britaniyanın Əmək və Pensiya Nazirliyi sistemlərinə təsir edən kibertəhlükəsizlik insidenti aşkarlanması səbəbindən bəzi onlayn xidmətlərini müvəqqəti olaraq bağlayıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.
Pensiya və sosial müavinət ödənişlərini idarə edən nazirlik bildirib ki, insidentlə əlaqədar bəzi onlayn xidmətlər ehtiyat tədbiri olaraq müvəqqəti əlçatmaz edilib.
Nazirliyin sözçüsü sistemlərə təsir edən kibertəhlükəsizlik insidenti aşkarlanmasından sonra xidmətlərin bağlandığını bildirib.
Qeyd olunub ki, müntəzəm sosial müavinət və pensiya ödənişləri insidentdən təsirlənməyib və əvvəlki qaydada həyata keçiriləcək. Xidmətlərin mümkün qədər tez bərpası üçün Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi (NCSC) və Hökumətin Kibertəhlükəsizlik Koordinasiya Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edilir.
Böyük Britaniyada son illərdə şirkətlər və dövlət qurumları daha intensiv kibert hücumlarla üzləşirlər. Britaniya Milli Kitabxanası, London metrosu, “Marks & Spencer”, “Co-op” və “Jaguar Land Rover” kimi qurum və şirkətlərə qarşı hücumlar bəzi hallarda aylarla davam edən fasilələrə səbəb olub.
Son aylarda ardıcıl kibertəhlükəsizlik insidentləri
Böyük Britaniyada son aylarda müxtəlif sektorlara qarşı ciddi kibertəhlükəsizlik insidentləri qeydə alınıb.
Yeddi Avropa ölkəsində ərzaqların xarab olmasına səbəb olan kibert hücumlardan sonra Britaniya hökuməti və Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi oktyabr və noyabr aylarında gizli əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı supermarketlərdə, anbarlarda və stadionlarda internetə qoşulmuş on minlərlə soyuducu və dondurucuda aşkarlanan kritik təhlükəsizlik boşluğu aradan qaldırılıb.
Bristol Şəhər Şurasının “Trading with Schools” platformasına sentyabr ayında həyata keçirilən hücum nəticəsində oktyabrın 30-dan noyabrın 3-dək təxminən 320 min fayl internetə sızdırılıb. İnsidentin 39-dək məktəbə təsir etdiyi bildirilib.
“TLT Legal Analysis”in məlumatına görə, oktyabr ayında Maliyyə Davranış İdarəsinə (FCA) bildirilən kibertəhlükəsizlik insidentlərinin sayı son beş ilin ən yüksək ikinci aylıq göstəricisinə çatıb. Bu rəqəm əvvəlki 18 ayın maksimumundan 52 faiz çox olub.
Süni intellekt tədqiqatçılarının dünya üzrə internet saytlarının təxminən 70 faizində istifadə olunan PHP proqram təminatında təhlükəsizlik boşluqları aşkar etməsindən sonra Böyük Britaniya oktyabr ayında 30-dan çox dövlət saytını bağlayıb. Milyonlarla avtomatlaşdırılmış hücum cəhdi fonunda 50 min təşkilata təcili təhlükəsizlik xəbərdarlığı göndərilib.
“TechCrunch”ın məlumatına görə, Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi sentyabr-noyabr ayları arasında “Artex” və “Cairn” kimi açıq mənbəli penetrasiya test alətlərindən istifadə edilən hücumlarda ciddi artım qeydə alıb. Bu alətlərin qorunmayan sistemləri, zəif parolları və təhlükəsiz olmayan API-ləri sürətlə aşkarlayaraq istismar etdiyi bildirilib.
Mütəxəssislər süni intellektlə bağlı xəbərdarlıq edir
Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi 2026-cı il üzrə illik qiymətləndirmə hesabatında kibert hücumların sayında “misli görünməmiş artım” gözlənildiyini bildirib.
Qurum bu il milli əhəmiyyətli 80 insident də daxil olmaqla, ümumilikdə 1 800 hadisə ilə bağlı müraciəti araşdırdığını açıqlayıb. Mərkəz 2028-ci ilədək kritik infrastruktura qarşı süni intellektdən istifadə etməklə həyata keçirilən fidyə proqramı hücumlarının baş verəcəyini proqnozlaşdırıb.
Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin rəhbəri Riçard Horn iyun ayında açıqlamasında ötən bir il ərzində milli kritik infrastruktura təsir edən 200-dən çox kibertəhlükəsizlik insidentinə müdaxilə edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, hadisələrin təxminən 75 faizi dövlət tərəfindən dəstəklənən aktorlarla əlaqəli olub.
“Five Eyes” kəşfiyyat alyansı da süni intellektin kibert hücum imkanlarını illər deyil, aylar ərzində dəyişdirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Böyük Britaniyanın Kiberməkan və Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığının rəhbəri general Rob Maqovan noyabrın 21-də Milli Kiberqüvvələrin Rusiya, Çin, İran, Şimali Koreya və mütəşəkkil cinayətkar qruplara qarşı aktiv hücum xarakterli kib əməliyyatlar həyata keçirdiyini təsdiqləyib.
Tənzimləyici qurumlar da tədbirləri gücləndirir. Maliyyə Davranış İdarəsi, Prudensial Tənzimləmə İdarəsi və İngiltərə Bankı noyabrın 19-da süni intellekt və kvant texnologiyalarından qaynaqlanan kibertəhlükəsizlik risklərinin idarə olunmasına dair birgə təlimat layihəsi dərc ediblər.
Parlament isə məlumat mərkəzlərinin və kritik təchizatçıların təhlükəsizliyini gücləndirmək məqsədilə Kibertəhlükəsizlik və Dayanıqlılıq haqqında qanun layihəsi üzrə müzakirələri davam etdirir.