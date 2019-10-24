1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Автохулиган на Porsche поднял на ноги бакинскую полицию - ВИДЕО

Сегодня в 11:52 ~ 1 минута на чтение 1834
Автохулиган на Porsche поднял на ноги бакинскую полицию - ВИДЕО

Водитель автомобиля марки Porsche (10-MR-800) грубо нарушал правила дорожного движения в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель ехал против движения на проспекте Метбуат и по улице Гасан бека Зардаби, создав тем самым аварийную ситуацию. На проспекте Зии Буниятова, двигаясь задним ходом, он создавал угрозу для других транспортных средств и повредил две машины.

На проспекте Зии Буниятова водитель проигнорировал требование полиции остановиться и поехал прямо на сотрудников дорожно-патрульной службы. Автохулигана смогли задержать в искусственной пробке на проспекте Метбуат.

Личность водителя установлена – это 28-летний уроженец Гянджи, проживающий в столице, Эльшан Тахир оглу Гулиев. Он признал свою вину, материалы на него направлены в районный суд, Porsche отправлен на штрафстоянку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – АПА

WhatsApp

1 834

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены