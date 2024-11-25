В эти дни в Баку усилится ветер

Национальная гидрометеорологическая служба объявила «желтое» предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой вечером 26 ноября, а также 27 ноября в некоторых регионах Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Сообщается, что в соответствии с «жёлтым» предупреждением в Гяндже, Самухе, Нафталане, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Гёранбое, Дашкесане, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Гобустане, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Ширване, Гаджигабуле западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.