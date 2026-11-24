Рынок жилья Баку выглядит больше, дороже и стабильнее, чем он есть на самом деле. Анализ 13 тысяч объявлений, проведенный командой First News Intelligence Unit, показывает, почему.

Утро в Баку начинается с кофе. Агент по недвижимости ставит чашку рядом с ноутбуком, открывает сайт объявлений и выкладывает квартиру в Белом Городе: четыре комнаты, 185 метров, восемнадцатый этаж, миллион сто тысяч манатов. Пара фотографий, дежурное «торг уместен». Он не знает - а может, знает, но ему все равно, - что та же квартира уже висит в ленте еще двадцать один раз. Те же стены, тот же этаж, почти та же цена. Разные только телефоны.

Эту сцену мы не наблюдали воочию, но след ее хорошо виден в данных: 16 ноября 2026 года квартира с такими параметрами была выставлена на портале объявлений о продаже недвижимости bina.az в 22 объявлениях. Для покупателя это двадцать два предложения. Для рынка - одна квартира, которая ждет своего покупателя.

В этом зазоре между тем, что видно, и тем, что есть, и живет сегодня бакинский рынок жилья. В сентябре мы писали, что цены на квартиры растут, а сделок почти не прибавляется. Тот анализ опирался на пятый выпуск обзора рынка недвижимости банка ABB и на официальную статистику.

Теперь мы посмотрели на одну из основных «витрин», по которой этот рынок оценивают все - покупатели, банки, оценщики и даже статистики - тот самый портал объявлений bina.az. И нашли в нем три любопытные вещи:

Витрина раздута.

Цену на ней задают те, кому не нужно продавать здесь и сейчас.

А заметная часть нового жилья существует вне банков и вне статистики.

Вместе они объясняют, почему рынок может годами стоять на паузе, при этом не падая.

Витрина важна не только покупателям. Как мы показывали в сентябре, на цены объявлений опираются оценщики, а на оценки - банки, принимающие квартиры в залог. Цена, которую никто не заплатил, через эту цепочку превращается в стоимость залога, а та - в аргумент, что цены «держатся». Поэтому вопрос о том, насколько витрина соответствует реальности, касается не только тех, кто ищет квартиру.

Мы проанализировали все действующие объявления о продаже одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир в шести самых дорогих локациях Баку: Сабаильском и Насиминском районах, окрестностях метро Низами и Ичери Шехер, Белом Городе (Ağ Şəhər) и Sea Breeze. Получилось 13 421 объявление - около четверти всех объявлений о продаже таких квартир в городе. И насколько нам известно, подобный разбор публикуется впервые.

Сразу оговоримся: это не все жилье Баку, а его «верхний этаж». Медианная квартира в выборке стоит от 275 до 570 тысяч манатов, метр - от 3,2 до 4,8 тысячи. Спальные районы и пригороды живут по своим законам, и выводы ниже к ним напрямую не относятся.

Таблица 1. Шесть локаций: сводка

Локация Объявлений Медианная цена, тыс. AZN AZN за м² Доля новостроек без ремонта Лишние копии Ağ Şəhər 1 641 570 4 815 42% 33% Sea Breeze 1 152 275 3 910 54% 10% м. Ичери Шехер 819 385 3 785 9% 16% м. Низами 1 912 355 3 463 19% 23% Сабаильский район 1 948 310 3 200 14% 18% Насиминский район 7 367 330 3 195 14% 26%

Источник: расчеты FNIU по данным bina.az на 16.11.2026. Окрестности Ичери Шехер входят в Сабаильский район, окрестности Низами частично - в Насиминский, поэтому строки нельзя складывать.

Одна квартира, двадцать два объявления

Квартира в Белом Городе, упомянутая во вступительной части данной статьи, - не исключение, а правило. В Насиминском районе трехкомнатную квартиру на 11-м этаже выставили 29 раз, и все 29 объявлений подали разные компании. Трешку у метро Ичери Шехер - 24 раза. Даже по строгому счету, когда копией считается объявление с той же площадью, этажом, этажностью дома и ценой в пределах 3%, лишние копии составляют от 10% объявлений в Sea Breeze до 33% в Белом Городе.

Иначе говоря, в Белом Городе каждое третье объявление повторяет другое, в Насиминском районе - каждое четвертое.

График 1. Доля лишних копий по локациям

Таблица 2. Рекордсмены: одна квартира - десятки объявлений

Локация Квартира Этаж Сколько раз выставлена Цены в объявлениях, тыс. AZN Насиминский район 3 комнаты, 105 м² 11 из 16 29 269–285 м. Ичери Шехер 3 комнаты, 148 м² 6 из 20 24 540–595 Ağ Şəhər 4 комнаты, 185 м² 18 из 20 22 1 017–1 200 Ağ Şəhər 2 комнаты, 68 м² 10 из 20 22 375–400 Сабаильский район 3 комнаты, 108 м² 8 из 18 13 348–355 м. Низами 3 комнаты, 105 м² 5 из 17 12 555–560

Источник: расчеты FNIU по данным bina.az на 16.11.2026.

Кто это делает, понятно. В 96-100% групп копий объявления подали разные компании-посредники. Среди 83 карточек объявлений у метро Низами и Ичери Шехер, которые мы разобрали вручную, 82% выставили посредники и лишь 18% - сами собственники. Эти посредники и раздувают витрину: каждый агент, получивший квартиру в работу, выставляет ее от себя.

Логика проста. Собственник редко отдает квартиру одному агентству, комиссию получит тот, кто приведет покупателя, и каждый посредник хочет, чтобы звонили именно ему. Чем больше копий, тем ниже шанс выделиться, и тем больше приходится платить площадке за поднятие объявлений. Витрина растет, а квартир на ней не прибавляется. Злого умысла здесь, скорее всего, нет - только экономика доски объявлений, где видимость важнее точности.

Последствия, впрочем, вполне материальны.

Число объявлений перестает быть мерой предложения: покупатель, листающий ленту, видит рынок заметно больше настоящего. Цена в объявлении перестает быть ценой квартиры: в той же группе из 22 объявлений в Белом Городе встречаются цены от 1 017 до 1 200 тысяч манатов. Теоретически это могут быть разные квартиры одной планировки с похожими фотографиями (такое тоже случается), однако с большей долей вероятности можно сказать, что это одна и та же квартира в разных версиях разных посредников. Из объявлений порой этого не понять - и в этом проблема. Витрина путает даже параметры самого дома: в объявлениях об одном жилом комплексе у метро Низами его этажность указана как 22, 23, 24 и 25 этажей.

Представим семью, которая ищет трех- или четырехкомнатную квартиру у метро Низами. Фильтр на сайте показывает ей почти 1 300 объявлений. Это ощущение выбора обманчиво: почти каждое четвертое объявление - копия другого, и реальных квартир заметно меньше. Чтобы понять, сколько на самом деле стоит конкретная квартира, семье придется сравнить несколько версий ее цены от разных агентов, а чтобы понять, сколько она стоит на рынке, - выйти за пределы витрины. Потому что сама витрина этого не скажет.

Два рынка под одной крышей

Приведем один наглядный пример.

Этот комплекс стоит в районе, который жители Баку по старой памяти называют 6-й Параллельной. Дом построен больше десяти лет назад, и в нем живут две ценовые реальности сразу.

Таблица 3. Один дом: застройщик и частные продавцы

Состояние Площадь, м² Этаж Цена, AZN AZN за м² С ремонтом и мебелью 218 7 681 000 3 120 С ремонтом и мебелью 215 21 650 000 3 020 Без ремонта 175 12 525 000 3 000 С ремонтом и мебелью 219 22 650 000 2 970 Без ремонта 175 14 520 000 2 970 С ремонтом и мебелью 215 6 615 000 2 860 Без ремонта 128 23 335 000 2 620

Источник: объявления на bina.az, 15-16 ноября 2026 года.

Жильцы, которые когда-то купили здесь квартиры, сделали ремонт и обставили их мебелью, просят от 2 860 до 3 120 манатов за метр. Застройщик, который до сих пор держит в доме нераспроданные квартиры, просит за голые бетонные стены 2 970-3 000 манатов. То есть ровно столько же. Квартиры жильцов немного больше, а за большие квартиры метр обычно чуть дешевле, но эта поправка и близко не покрывает стоимости ремонта и мебели. А частный владелец квартиры без ремонта в том же доме просит 2 620 манатов за метр - на 13-15% меньше застройщика.

Застройщиков такое поведение других продавцов (второй руки), похоже, искренне удивляет. Один из девелоперов, активно застраивающий соседние кварталы, с которым довелось говорить редакции, не понимает, почему жильцы соседних домов продают квартиры «так дешево».

Он сравнивает рынок со своими объявлениями, а не свои объявления с рынком. И может себе это позволить, пока его финансовая модель позволяет годами держать нераспроданное жилье.

Логику застройщика из таблицы выше понять несложно. Дом давно построен, земля и стройка оплачены, а содержание пустой квартиры обходится недорого. Снизить цену значит признать, что все это время она была завышена, и уронить ориентир для остальных непроданных квартир в доме. Ждать проще. Но у ожидания есть цена, и платит ее не только застройщик: покупатель «коробки» тратит после сделки еще месяцы и десятки тысяч манатов на ремонт, а рынок получает ориентир, который не подтверждается сделками.

Один дом - это, конечно, не статистика. Но статистика говорит то же самое.

Квартира без ремонта должна стоить дешевле такой же квартиры с ремонтом - хотя бы на цену ремонта. У однушек и двушек в центре так и есть: без ремонта метр дешевле на 9-17%. А у больших квартир скидки почти нет, у метро Низами «коробка» за метр даже на 4% дороже готовой квартиры.

Таблица 4. Учтен ли ремонт в цене: AZN за м² без ремонта к AZN за м² с ремонтом

Локация 3–4 комнаты (без ремонта / с ремонтом) 1–2 комнаты м. Низами +4% -9% Сабаильский район* +5% -17% м. Ичери Шехер -2% мало данных Насиминский район -3% -9% Ağ Şəhər -12% -8% Sea Breeze -13% -24%

* В Сабаильском районе смешаны исторический центр и массивы новостроек, сравнение ориентировочное. Источник: расчеты FNIU по данным bina.az на 16.11.2026.

Оговоримся: в центре это зачастую сравнение застройщика в новом доме с частным продавцом в соседнем доме постарше. Внутри по-настоящему новых зданий вторичного рынка еще нет, и сравнивать там не с чем. Именно поэтому дом на 6-й Параллельной так показателен: в нем оба рынка встречаются лицом к лицу.

На витрине они выглядят одинаково. Первый - рынок частных продавцов, у которых есть сроки, нужда в деньгах и потому цены, учитывающие состояние квартиры. Второй - рынок застройщиков, которым не нужно продавать, во всяком случае пока они могут ждать. Их цена - не рыночная, а та, ниже которой они не опустятся. Средняя цена метра по району смешивает оба рынка и поэтому завышена: в нее входят цены, по которым квартиры месяцами не находят покупателя.

Цена тех, кому некуда спешить

Сколько объявление висит на сайте - лучший доступный признак того, насколько цена продавца совпадает с ожиданиями покупателей. Площадка не показывает дату публикации, но номера объявлений растут со временем. По номеру самого раннего объявления о каждой квартире мы восстановили, сколько она выставлена на продажу.

Картина одинакова во всех шести локациях: дольше всего висят большие новостройки без ремонта, то есть в основном квартиры застройщиков. В центре дольше полугода на сайте 25-40% таких квартир, среди квартир с ремонтом - 15-24%. Резче всего разрыв в Сабаильском районе: медианный срок для трех- и четырехкомнатной квартиры без ремонта - 140 дней, с ремонтом - 63.

Самые дорогие «коробки» центра стоят у метро Ичери Шехер: медианная большая квартира без ремонта здесь выставлена за 750 тысяч манатов и висит на сайте в среднем 100 дней. Чем выше чек, тем дольше ожидание - эта закономерность проходит через все шесть локаций.

График 2. Доля квартир, висящих на сайте дольше полугода

Что делает продавец, если квартира не находит покупателя? На нормальном рынке он снижает цену. На bina.az видно другое: объявление поднимают в ленте. Среди объявлений о больших квартирах без ремонта, которые висят дольше полугода, за последнюю неделю обновлялись 58-68% в центре. У квартир с ремонтом - 34-41%.

Чем дольше квартира стоит, тем настойчивее ее поднимают, а цены ее копий при этом не меняются.

За пределами центра поведение другое. В Белом Городе и особенно в Sea Breeze старые объявления поднимают реже, чем в центре: 32% и 16%. Там значительную часть квартир продают сами девелоперы, и им незачем бороться за верх ленты с двадцатью агентами. Но и ценой они не жертвуют: квартира просто остается на витрине.

Таблица 5. Долгая экспозиция и поднятие: 3-4-комнатные квартиры

Локация Без ремонта: медиана на сайте, дней Без ремонта: подняты за неделю* С ремонтом: медиана на сайте, дней С ремонтом: подняты за неделю* м. Низами 69 59% 51 38% м. Ичери Шехер 100 68% 67 34% Сабаильский район 140 64% 63 36% Насиминский район 65 58% 50 41% Ağ Şəhər 106 32% 64 40% Sea Breeze 374 16% 239 22%

* Доля объявлений старше полугода, обновленных за последние 7 дней. Источник: расчеты FNIU по данным bina.az на 16.11.2026.

Однушки и двушки на этом фоне выглядят живее: в центре и в Белом Городе дольше полугода висят 9-25% таких квартир без ремонта. Спрос в дорогом сегменте есть, но он сосредоточен там, где итоговый чек остается относительно доступным. Это подтверждает и вывод нашей сентябрьской статьи о сжатии метража. При нынешних ценах больших квартир спрос не поспевает за предложением, и активность на рынке остается невысокой.

Цену тех, «кому некуда спешить», слышит и официальная статистика.

По данным Государственной службы по имущественным вопросам, за январь-сентябрь 2026 года регистраций прав собственности на квартиры стало на 2,9% больше, чем годом ранее. Индекс цен на жилье Госкомстата за те же девять месяцев вырос на 8,4%, на первичном рынке - на 11,9%. Цены растут почти втрое быстрее объема, новостройки дорожают быстрее вторички, а выдача ипотечных кредитов банками за январь-август, по данным Центрального банка, сократилась на 13,7%.

График 3. Официальная статистика: цены растут быстрее объема

Здесь есть деталь, которую легко пропустить. Индекс Госкомстата строится не на реестре сделок, а на ежеквартальном опросе: сведения о ценах сообщают жилищно-строительные кооперативы, компании и агентства недвижимости. То есть те же застройщики и посредники, чью витрину мы разбирали.

Реальные цены сделок, которые проходят через банки и реестр, по-прежнему не публикуются.

Квартиры-невидимки

В старом фонде купча (çıxarış) указана в 96-99% объявлений. У новостроек без ремонта картина иная: в центре - от 25% до 73% в зависимости от локации и размера квартиры, в Белом Городе - 44%, в Sea Breeze - 5-15%.

График 4. Доля объявлений с купчей

Это важнее, чем кажется. Квартиру без купчи, как правило, нельзя оформить в ипотеку. Возможность ипотеки отмечена лишь в 17-35% объявлений о новостройках без ремонта в центре, тогда как у квартир с ремонтом - примерно в половине. И сделка с такой квартирой не сразу попадает в статистику регистраций, на которую опирается любой анализ рынка.

Отсюда неудобный вывод для всех, кто читает официальные цифры. Рост регистраций на 2,9% описывает в первую очередь ту часть рынка, где у квартир уже есть документы, то есть вторичку. Что происходит с продажами застройщицких квартир без купчи, не видно ни в регистрациях, ни в ипотечной статистике. Рынок, который мы измеряем, и рынок, который существует, расходятся не только в цене, но и в объеме.

Получается, что значительная часть застройщицкого предложения существует вне банков и вне статистики. Ее покупают без банковского кредита - на собственные деньги или в рассрочку у самого застройщика, а в официальных цифрах она появляется с большим опозданием, если появляется вообще. Ипотеку в Азербайджане сдерживают две вещи: у банков мало длинных денег, а во многих домах нет купчих. Без решения второй проблемы не поможет даже решение первой.

Город есть, рынка пока нет

Белый Город и Sea Breeze - самые заметные новые жилые проекты Баку, и в мае 2026 года они подписали соглашение о сотрудничестве.

Оба устроены по похожей модели. Управляющая компания отвечает за реализацию единого мастер-плана, а строят по нему разные девелоперы. Мастер-план Белого Города разработала британская Atkins, город утвердил его в 2010 году, проект занимает 221 гектар.

Sea Breeze строится по мастер-плану британской Scott Brownrigg на 18 километрах побережья, а компания-основатель из застройщика превратилась в управляющего проектом.

Таблица 6. Белый Город и Sea Breeze

Ağ Şəhər Sea Breeze Модель Управляющая компания реализует мастер-план, строят разные девелоперы Управляющая компания реализует мастер-план, строят разные девелоперы AZN за м² (медиана) 4 815 - самый дорогой метр в исследовании 3 910 Витрина Агентская: треть объявлений - копии Девелоперская: продажи напрямую, копий около 10% Финансирование покупки Возможность ипотеки в 21–41% объявлений Рассрочка застройщика у 68% больших квартир без ремонта Купча у квартир без ремонта 44% 5–15% Ремонт в цене Учтен: без ремонта на 8–12% дешевле Учтен: без ремонта на 13–24% дешевле Дольше полугода висят 34% больших квартир без ремонта, 9% малогабариток 83% больших квартир без ремонта, 44% малогабариток

Источник: расчеты FNIU по данным bina.az на 16.11.2026.

Такая модель создает в городе альтернативные кластеры и увеличивает предложение. Это положительный опыт, пусть пока и люксовый. Но данные показывают и его пределы.

Белый Город - самый дорогой метр в исследовании: 4 815 манатов, на 27% дороже, чем у метро Ичери Шехер. Новый район оценивается дороже исторического центра.

За этим стоит не только мода. Покупатель в Белом Городе платит за среду, которой в старом центре нет: продуманную планировку, набережную, новую инфраструктуру. Спрос на эту среду реален - его видно по однушкам и двушкам, которые висят здесь меньше, чем где-либо. Вопрос в том, готов ли рынок платить ту же премию за метр в больших квартирах.

Здесь же - в Белом Городе - самая раздутая витрина, где копией оказывается каждое третье объявление.

При этом цены внутри района рациональнее, чем в центре: ремонт в них учтен, а однушки и двушки висят на сайте меньше, чем где-либо в исследовании. Зато треть больших квартир без ремонта висит дольше полугода, и купча есть меньше чем у половины из них.

Sea Breeze устроен иначе. Это витрина девелоперов, а не агентов: продажи идут напрямую, а вместо банковской ипотеки покупателю предлагают рассрочку застройщика. Купча есть у 5-15% объявлений, и объявления здесь висят дольше, чем где-либо: даже однушки и двушки, основной продукт проекта, в среднем 110-116 дней, большие квартиры - больше года.

Отчасти дело в самом месте. Sea Breeze пока остается скорее сезонным курортом, чем городом: полноценной круглогодичной инфраструктуры - торговых центров, кинотеатров - здесь почти нет, а работа, учеба и государственные учреждения остаются в историческом центре.

Мастер-план, реализуемый одной управляющей компанией с несколькими девелоперами, решает задачу города: создает среду и инфраструктуру, координирует застройку. Но рынок он сам по себе не лечит. Документы, долгая экспозиция и непрозрачная витрина остаются теми же проблемами, что и в центре.

Тихая коррекция

Строительный сектор азербайджанской экономики тем временем сжимается. По данным Госкомстата, в первом полугодии 2026 года он сократился в реальном выражении на 13%, а его доля в ВВП упала до 4,9%. Инвестиции в жилищное строительство за январь-май снизились на 13,9%. В октябре указом Президента была создана Координационная комиссия по строительным проектам, которая должна устранять задержки с согласованиями и разрешениями, но ее мандат касается проектов, финансируемых из государственных средств.

На этом фоне главный вопрос уже не в том, раздуты ли цены, а в том, как долго это может продолжаться. Ответ неприятен для всех сторон: довольно долго.

Пузырь лопается, когда заемщикам нечем платить и банки заставляют продавать залоги. На этом рынке такого риска пока нет. Кредитное плечо невелико, бюджет в профиците, а застройщики, годами держащие готовые квартиры, пока могут ждать. Номинально цены могут стоять еще долго.

Но в реальном выражении коррекция уже идет, просто тихо. Инфляция за январь-октябрь составила 5,6%. Депозит, как мы писали в сентябре, приносит около 10% годовых. Квартира, которая год висит по одной цене, за этот год подешевела в реальном выражении, а ее владелец еще и недополучил доход, который принесли бы те же деньги в банке. Так обычно и выходят из застоя рынки без кредитного плеча: не обвалом, а медленным обесцениванием при неизменных ценниках.

Простой пример. Квартира за 500 тысяч манатов, которая год висит по одной цене, при инфляции 5,6% теряет в реальном выражении около 28 тысяч. Если бы владелец продал ее год назад и положил деньги на депозит, он получил бы около 50 тысяч процентов. Ни одна из этих сумм не видна в объявлении, но обе реальны. Застройщик с десятком таких квартир каждый год теряет сумму, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры.

Сломать это равновесие может немногое. Девальвация или другой внешний шок. Пересмотр банками оценки залогов по строительным кредитам. Нехватка денег у застройщиков, многие из которых работают и на государственных заказах, а те, как показал 2026-й год, сокращаются. Или новое предложение, которому не нужно защищать «историческую» цену. Самый мягкий вариант - публикация реальных цен сделок: рынок увидит себя и начнет перестраиваться без кризиса.

Что с этим делать

Покупателю стоит помнить, что цена в объявлении - это точка начала торга, а не цена квартиры.

Полезно сравнить цены разных агентов на одну и ту же квартиру и цены частных продавцов в том же доме. В центре данные говорят в пользу уже стоящих домов: там покупатель не переплачивает за ожидания застройщика, получает купчу и возможность ипотеки и не рискует недостроем. В сегменте больших квартир время работает на покупателя.

Отдельно стоит оценить риск рассрочки застройщика: она удобна, но квартира без купчи остается вне банковской системы, а ее будущая перепродажа зависит от того, когда появятся документы.

Застройщикам стоит признать, что удержание квартиры стоит денег, даже если их не видно в отчетности. Инфляция и упущенный доход съедают замороженную цену. Долгая экспозиция видна всем, а частники в тех же домах уже просят меньше. Витрина, раздутая копиями и поднятиями, никого не обманывает: покупатели просто не приходят.

Государству, если цель - рост сектора, нужна дальнейшая либерализация и упрощение процедур. Путь от участка до разрешения на строительство остается долгим, и эти издержки в итоге оказываются в цене квадратного метра. Модель Белого Города и Sea Breeze стоит переносить на другие, не обязательно центральные, части города: пустующих участков в Баку немало, достаточно посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Но к модели нужно добавить то, чего ей не хватает. Во-первых, быстрое оформление прав собственности в новостройках - без купчи нет ипотеки. Во-вторых, саму ипотеку: она могла бы стать главным стимулом для спроса, и здесь важную роль может сыграть Фонд ипотеки и кредитных гарантий, руководство которого сменилось в сентябре. И наконец, публикацию цен закрытия сделок. Данные для этого уже собраны - у реестра, у банков и у Центрального банка.

А пока где-то в Баку агент допивает остывший кофе и снова поднимает в ленте ту самую квартиру в Белом Городе. Она по-прежнему стоит миллион сто тысяч, и ее по-прежнему видно двадцать два раза. Через месяц мы проверим, сколько раз ее будет видно тогда - и найдется ли для нее покупатель.

Как мы считали

Источник данных - все действующие объявления о продаже 1-4-комнатных квартир на bina.az в шести локациях (Сабаильский и Насиминский районы, окрестности метро Низами и Ичери Шехер по фильтру площадки, Ağ Şəhər, Sea Breeze), выгруженные 16 ноября 2026 года: 13 421 уникальное объявление из 51 780 объявлений о продаже таких квартир по Баку. Все цены - цены предложения в манатах.

Сегменты определены по отметкам в объявлениях: новостройка без ремонта, новостройка с ремонтом, старый фонд. Отметки о ремонте, купче, возможности ипотеки и рассрочке взяты из объявлений как есть и не проверялись.

Лишними копиями считаются объявления с той же комнатностью, площадью, этажом и этажностью дома и ценой в пределах 3% от медианы группы, за вычетом одного объявления в группе. Одинаковые планировки в разных подъездах или типовые квартиры старого фонда могут попасть в одну группу. С другой стороны, агенты по-разному указывают этажность дома, и часть копий в группы не попадает.

Срок экспозиции восстановлен по номеру объявления, который растет со временем. Соответствие номеров датам откалибровано по датам загрузки фотографий. Для квартиры берется самое раннее из ее объявлений. Это нижняя оценка: если объявление сняли и выставили заново, срок обнуляется. «Подняты за неделю» - доля объявлений старше полугода, обновленных за последние 7 дней.

Доля посредников оценена по выборке из 83 карточек объявлений у метро Низами и Ичери Шехер (15 ноября 2026 года). Сегменты с числом объявлений меньше 10 в таблицах не показаны.

Официальные данные: Государственная служба по имущественным вопросам (регистрации за январь-сентябрь 2026 года), Госкомстат (индекс цен на жилье за январь-сентябрь, строительство за первое полугодие, инвестиции в жилищное строительство за январь-май, инфляция за январь-октябрь 2026 года), Центральный банк (ипотечные кредиты за январь-август 2026 года).