Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар.
В публикации говорится:
«История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации».
Zəfər tariximiz – Kəlbəcərin Ermənistan işğalından azad edilməsindən dörd il ötür.#QarabağAzərbaycandır#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/Vk0ncRgMnC — İlham Əliyev (@azpresident) November 25, 2024
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