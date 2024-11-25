Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю Дня города Кяльбаджар.

В публикации говорится:

«История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации».